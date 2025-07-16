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РЖД планируют получить более ста вагонов с детским купе
РЖД планируют получить более ста вагонов с детским купе - РИА Новости, 16.07.2025
РЖД планируют получить более ста вагонов с детским купе
РЖД в текущем году планируют получить более 100 вагонов со специальным детским купе, говорится в сообщении холдинга. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД в текущем году планируют получить более 100 вагонов со специальным детским купе, говорится в сообщении холдинга. "Для комфортных поездок пассажиров с детьми закупаем вагоны со специальным детским купе. В текущем году на сеть РЖД поступят более 100 таких вагонов для поездов дальнего следования. Из них: 62 одноэтажных вагона с детскими купе; 53 двухэтажных вагона с детскими купе", - говорится в сообщении. В РЖД пояснили, что детское купе всегда первое в вагоне, с нумерацией мест 1-4. Оно отличается от остальных яркой цветовой гаммой и особым дизайном, а столик в купе выполнен в виде шахматной доски. "С начала года мы получили от производителя уже 55 таких вагонов. А всего на сети РЖД их уже более 700", - добавили в холдинге.
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ржд, россия, общество, дети, туризм, новости - туризм
РЖД, Россия, Общество, Дети, Туризм, Новости - Туризм
РЖД планируют получить более ста вагонов с детским купе
РЖД в 2025 году планируют получить более 100 вагонов с детским купе