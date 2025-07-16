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РЖД думают поставить "Сапсаны" на Минск, Нижний Новгород, Воронеж - РИА Новости, 16.07.2025
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01:46 16.07.2025
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РЖД думают поставить "Сапсаны" на Минск, Нижний Новгород, Воронеж
РЖД думают поставить "Сапсаны" на Минск, Нижний Новгород, Воронеж - РИА Новости, 16.07.2025
РЖД думают поставить "Сапсаны" на Минск, Нижний Новгород, Воронеж
РЖД после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом думают переставить поезда "Сапсан" на маршруты Москва –... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T01:46:00+03:00
2025-07-16T01:46:00+03:00
москва
санкт-петербург
минск
ржд
экономика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом думают переставить поезда "Сапсан" на маршруты Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Москва – Воронеж, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Сапсаны" в настоящее время курсируют между Москвой и Петербургом. Колесников отметил, что пока однозначного ответа, на какие направления поставят эти поезда с запуском ВСМ, нет. Решение будет приниматься ближе к дате запуска магистрали. "Но очевидными являются ряд скоростных направлений. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Москва – Воронеж. Этот подвижной состав без работы не останется", - сказал Колесников. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027900796.html
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москва, санкт-петербург, минск, ржд, экономика
Москва, Санкт-Петербург, Минск, РЖД, Экономика
РЖД думают поставить "Сапсаны" на Минск, Нижний Новгород, Воронеж

РЖД с пуском ВСМ в Петербург могут переставить "Сапсаны" на Минск и Воронеж

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан"
Поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд "Сапсан". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом думают переставить поезда "Сапсан" на маршруты Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Москва – Воронеж, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Сапсаны" в настоящее время курсируют между Москвой и Петербургом. Колесников отметил, что пока однозначного ответа, на какие направления поставят эти поезда с запуском ВСМ, нет. Решение будет приниматься ближе к дате запуска магистрали.
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"Но очевидными являются ряд скоростных направлений. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Москва – Воронеж. Этот подвижной состав без работы не останется", - сказал Колесников.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
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