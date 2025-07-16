https://ria.ru/20250716/rzhd-2029351768.html

РЖД думают поставить "Сапсаны" на Минск, Нижний Новгород, Воронеж

РЖД думают поставить "Сапсаны" на Минск, Нижний Новгород, Воронеж - РИА Новости, 16.07.2025

РЖД думают поставить "Сапсаны" на Минск, Нижний Новгород, Воронеж

РЖД после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом думают переставить поезда "Сапсан" на маршруты Москва –... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:46:00+03:00

2025-07-16T01:46:00+03:00

2025-07-16T01:46:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом думают переставить поезда "Сапсан" на маршруты Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Москва – Воронеж, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Сапсаны" в настоящее время курсируют между Москвой и Петербургом. Колесников отметил, что пока однозначного ответа, на какие направления поставят эти поезда с запуском ВСМ, нет. Решение будет приниматься ближе к дате запуска магистрали. "Но очевидными являются ряд скоростных направлений. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Москва – Воронеж. Этот подвижной состав без работы не останется", - сказал Колесников. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.

https://ria.ru/20250708/nikitin-2027900796.html

https://ria.ru/20240821/poezda-1967572045.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, санкт-петербург, минск, ржд, экономика