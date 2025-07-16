РЖД думают поставить "Сапсаны" на Минск, Нижний Новгород, Воронеж
РЖД с пуском ВСМ в Петербург могут переставить "Сапсаны" на Минск и Воронеж
Поезд "Сапсан". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом думают переставить поезда "Сапсан" на маршруты Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Москва – Воронеж, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Сапсаны" в настоящее время курсируют между Москвой и Петербургом. Колесников отметил, что пока однозначного ответа, на какие направления поставят эти поезда с запуском ВСМ, нет. Решение будет приниматься ближе к дате запуска магистрали.
"Но очевидными являются ряд скоростных направлений. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Москва – Воронеж. Этот подвижной состав без работы не останется", - сказал Колесников.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
Поезда ВСМ между Москвой и Петербургом будут курсировать каждые 15 минут
21 августа 2024, 15:22