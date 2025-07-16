Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о массовом внедрении цифрового рубля - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 16.07.2025 (обновлено: 13:32 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/rubl-2029451505.html
Совфед одобрил закон о массовом внедрении цифрового рубля
Совфед одобрил закон о массовом внедрении цифрового рубля - РИА Новости, 16.07.2025
Совфед одобрил закон о массовом внедрении цифрового рубля
Сенаторы одобрили закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:31:00+03:00
2025-07-16T13:32:00+03:00
общество
совет федерации рф
экономика
россия
технологии
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_48845187a1ee418a3cf6e62d2330c339.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем, по QR-коду такая обязанность появится с 1 сентября 2026 года, с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля - с крупнейших банков и продавцов.Документ расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный платежный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для платежей цифровыми рублями.Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет "Национальная система платежных карт" (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ). Уточняется, что такие услуги оператор будет оказывать бесплатно.Для всех банков обязанность обеспечить использование универсального QR-кода вводится с 1 сентября 2026 года. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, а также их клиенты - продавцы товаров, исполнители работ и услуг, владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей - обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией и на их клиентов - продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год; а с 1 сентября 2028 года - на остальные банки и продавцов (исполнителей, владельцев агрегаторов).В соответствии с документом, продавцы с выручкой менее 5 миллионов рублей в год освобождаются от обязанности обеспечивать возможность оплаты цифровыми рублями.Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты.
https://ria.ru/20250702/gref-2026787508.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024287457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_cc18ea3bcd19c639c52510b55770ca67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, совет федерации рф, экономика, россия, технологии, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Совет Федерации РФ, Экономика, Россия, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Совфед одобрил закон о массовом внедрении цифрового рубля

СФ одобрил закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цифровой рубль . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем, по QR-коду такая обязанность появится с 1 сентября 2026 года, с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля - с крупнейших банков и продавцов.
Документ расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный платежный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для платежей цифровыми рублями.
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Греф не видит никаких перспектив цифрового рубля
2 июля, 17:27
Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет "Национальная система платежных карт" (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ). Уточняется, что такие услуги оператор будет оказывать бесплатно.
Для всех банков обязанность обеспечить использование универсального QR-кода вводится с 1 сентября 2026 года. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, а также их клиенты - продавцы товаров, исполнители работ и услуг, владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей - обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.
С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией и на их клиентов - продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год; а с 1 сентября 2028 года - на остальные банки и продавцов (исполнителей, владельцев агрегаторов).
В соответствии с документом, продавцы с выручкой менее 5 миллионов рублей в год освобождаются от обязанности обеспечивать возможность оплаты цифровыми рублями.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля
20 июня, 16:31
 
ОбществоСовет Федерации РФЭкономикаРоссияТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала