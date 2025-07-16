https://ria.ru/20250716/rubl-2029451505.html
Совфед одобрил закон о массовом внедрении цифрового рубля
Совфед одобрил закон о массовом внедрении цифрового рубля - РИА Новости, 16.07.2025
Совфед одобрил закон о массовом внедрении цифрового рубля
Сенаторы одобрили закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:31:00+03:00
2025-07-16T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем, по QR-коду такая обязанность появится с 1 сентября 2026 года, с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля - с крупнейших банков и продавцов.Документ расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный платежный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для платежей цифровыми рублями.Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет "Национальная система платежных карт" (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ). Уточняется, что такие услуги оператор будет оказывать бесплатно.Для всех банков обязанность обеспечить использование универсального QR-кода вводится с 1 сентября 2026 года. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, а также их клиенты - продавцы товаров, исполнители работ и услуг, владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей - обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией и на их клиентов - продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год; а с 1 сентября 2028 года - на остальные банки и продавцов (исполнителей, владельцев агрегаторов).В соответствии с документом, продавцы с выручкой менее 5 миллионов рублей в год освобождаются от обязанности обеспечивать возможность оплаты цифровыми рублями.Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты.
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общество, совет федерации рф, экономика, россия, технологии, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Совет Федерации РФ, Экономика, Россия, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Совфед одобрил закон о массовом внедрении цифрового рубля
СФ одобрил закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем, по QR-коду такая обязанность появится с 1 сентября 2026 года, с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля - с крупнейших банков и продавцов.
Документ расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный платежный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для платежей цифровыми рублями.
Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет "Национальная система платежных карт" (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ
). Уточняется, что такие услуги оператор будет оказывать бесплатно.
Для всех банков обязанность обеспечить использование универсального QR-кода вводится с 1 сентября 2026 года. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, а также их клиенты - продавцы товаров, исполнители работ и услуг, владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей - обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.
С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией и на их клиентов - продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год; а с 1 сентября 2028 года - на остальные банки и продавцов (исполнителей, владельцев агрегаторов).
В соответствии с документом, продавцы с выручкой менее 5 миллионов рублей в год освобождаются от обязанности обеспечивать возможность оплаты цифровыми рублями.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России
вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты.