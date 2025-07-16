https://ria.ru/20250716/rpts-2029573336.html

РПЦ поддержала проект о фактических брачных отношениях погибших бойцов СВО

РПЦ поддержала проект о фактических брачных отношениях погибших бойцов СВО - РИА Новости, 16.07.2025

РПЦ поддержала проект о фактических брачных отношениях погибших бойцов СВО

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила РИА Новости, что Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T21:57:00+03:00

2025-07-16T21:57:00+03:00

2025-07-16T21:59:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила РИА Новости, что Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает законопроект о фактических брачных отношениях погибших участников СВО, а в результате аналогичных мер, принятых во время Великой Отечественной войны, институт брака не пострадал. Комитет Госдумы по госстроительству ранее подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о распространении льгот на не состоявших в браке вдов участников СВО, которыми предлагается не полностью приравнивать к браку такие отношения. Проект направлен на защиту интересов членов "фактической" семьи (вдов, детей) военнослужащих, принимавших участие и погибших или пропавших без вести во время специальной военной операции. Сенатор Андрей Клишас в среду опубликовал в своем Telegram-канале письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла председателю Государственной думы Вячеславу Володину с поддержкой законопроекта. "Церковь поддерживает поручение президента, направленное на внесение в законодательство поправок, предоставляющих гражданским супругам погибших участников СВО и их общим детям пакет социальных гарантий, как это было сделано в годы Великой Отечественной войны указами Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. № 118/11 и от 10 ноября 1944 г. в отношении гражданских жён и общих детей погибших бойцов. Институт брака в результате принятия таких указов не пострадал. В этой связи, поручение президента должно быть исполнено", – говорится в предоставленном РИА Новости комментарии игумении Ксении. Способы исполнения данного поручения, добавила она, находятся в компетенции Государственной Думы и Совета Федерации.

https://ria.ru/20250321/podmoskove-2006496160.html

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московская патриархия, русская православная церковь, госдума рф, россия, общество