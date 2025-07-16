https://ria.ru/20250716/rozysk-2029433950.html

В Дагестане ищут подозреваемых в нападении на бойца MMA Хизриева

В Дагестане ищут подозреваемых в нападении на бойца MMA Хизриева - РИА Новости, 16.07.2025

В Дагестане ищут подозреваемых в нападении на бойца MMA Хизриева

Два человека разыскиваются по подозрению в нападении на бойца MMA Тимура Хизриева, принимаются меры для их задержания, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:25:00+03:00

2025-07-16T12:25:00+03:00

2025-07-16T12:32:00+03:00

происшествия

республика дагестан

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Два человека разыскиваются по подозрению в нападении на бойца MMA Тимура Хизриева, принимаются меры для их задержания, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана.Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что в ночь на среду в Махачкале возле дома по улице Даниялова неизвестные открыли стрельбу по Хизриеву из травматического оружия. Спортсмена госпитализировали с множественными ранениями, врачам удалось стабилизировать его состояние. В прокуратуре Дагестана сообщили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве."Разыскиваются двое подозреваемых. Пока не задержаны, принимаются меры по их задержанию", - сказала собеседница агентства.

https://rsport.ria.ru/20250716/zhitel-2029391195.html

республика дагестан

махачкала

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происшествия, республика дагестан, махачкала