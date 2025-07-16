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В Дагестане ищут подозреваемых в нападении на бойца MMA Хизриева
В Дагестане ищут подозреваемых в нападении на бойца MMA Хизриева - РИА Новости, 16.07.2025
В Дагестане ищут подозреваемых в нападении на бойца MMA Хизриева
Два человека разыскиваются по подозрению в нападении на бойца MMA Тимура Хизриева, принимаются меры для их задержания, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:25:00+03:00
2025-07-16T12:25:00+03:00
2025-07-16T12:32:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Два человека разыскиваются по подозрению в нападении на бойца MMA Тимура Хизриева, принимаются меры для их задержания, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана.Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что в ночь на среду в Махачкале возле дома по улице Даниялова неизвестные открыли стрельбу по Хизриеву из травматического оружия. Спортсмена госпитализировали с множественными ранениями, врачам удалось стабилизировать его состояние. В прокуратуре Дагестана сообщили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве."Разыскиваются двое подозреваемых. Пока не задержаны, принимаются меры по их задержанию", - сказала собеседница агентства.
https://rsport.ria.ru/20250716/zhitel-2029391195.html
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происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане ищут подозреваемых в нападении на бойца MMA Хизриева
В Дагестане ищут двух человек по подозрению в нападении на бойца MMA Хизриева