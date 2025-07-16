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В Дагестане ищут подозреваемых в нападении на бойца MMA Хизриева - РИА Новости, 16.07.2025
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12:25 16.07.2025 (обновлено: 12:32 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/rozysk-2029433950.html
В Дагестане ищут подозреваемых в нападении на бойца MMA Хизриева
В Дагестане ищут подозреваемых в нападении на бойца MMA Хизриева - РИА Новости, 16.07.2025
В Дагестане ищут подозреваемых в нападении на бойца MMA Хизриева
Два человека разыскиваются по подозрению в нападении на бойца MMA Тимура Хизриева, принимаются меры для их задержания, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:25:00+03:00
2025-07-16T12:32:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Два человека разыскиваются по подозрению в нападении на бойца MMA Тимура Хизриева, принимаются меры для их задержания, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана.Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что в ночь на среду в Махачкале возле дома по улице Даниялова неизвестные открыли стрельбу по Хизриеву из травматического оружия. Спортсмена госпитализировали с множественными ранениями, врачам удалось стабилизировать его состояние. В прокуратуре Дагестана сообщили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве."Разыскиваются двое подозреваемых. Пока не задержаны, принимаются меры по их задержанию", - сказала собеседница агентства.
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республика дагестан
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происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане ищут подозреваемых в нападении на бойца MMA Хизриева

В Дагестане ищут двух человек по подозрению в нападении на бойца MMA Хизриева

© Соцсети ММАТимур Хизриев
Тимур Хизриев - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Соцсети ММА
Тимур Хизриев. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Два человека разыскиваются по подозрению в нападении на бойца MMA Тимура Хизриева, принимаются меры для их задержания, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что в ночь на среду в Махачкале возле дома по улице Даниялова неизвестные открыли стрельбу по Хизриеву из травматического оружия. Спортсмена госпитализировали с множественными ранениями, врачам удалось стабилизировать его состояние. В прокуратуре Дагестана сообщили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
"Разыскиваются двое подозреваемых. Пока не задержаны, принимаются меры по их задержанию", - сказала собеседница агентства.
Тимур Хизриев - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Одним из стрелявших в Хизриева мог быть 29-летний житель Махачкалы
Вчера, 10:02
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкала
 
 
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