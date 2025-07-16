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Россия проработает строительство автоподходов к границе с Казахстаном и КНР - РИА Новости, 16.07.2025
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19:58 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/rossija-2029560236.html
Россия проработает строительство автоподходов к границе с Казахстаном и КНР
Россия проработает строительство автоподходов к границе с Казахстаном и КНР - РИА Новости, 16.07.2025
Россия проработает строительство автоподходов к границе с Казахстаном и КНР
Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:58:00+03:00
2025-07-16T19:58:00+03:00
россия
казахстан
монголия
владимир путин
в мире
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин. "Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все", - сказал Путин в ходе церемонии открытия участка М-12 в режиме видеоконференции. "Конечно, будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это значительно увеличит наши транзитные возможности", - уточнил глава российского государства. По его словам, трасса будет встроена в международно-транспортную архитектуру, станет важной, конкурентной, логистической артерией.
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россия, казахстан, монголия, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Монголия, Владимир Путин, В мире
Россия проработает строительство автоподходов к границе с Казахстаном и КНР

Путин: РФ проработает строительство подходов к границе с Казахстаном, КНР и КНДР

© AP PhotoАвтомобильный пункт пропуска на границе России и Казахстана
Автомобильный пункт пропуска на границе России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo
Автомобильный пункт пропуска на границе России и Казахстана. Архивное фото
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все", - сказал Путин в ходе церемонии открытия участка М-12 в режиме видеоконференции.
"Конечно, будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это значительно увеличит наши транзитные возможности", - уточнил глава российского государства.
По его словам, трасса будет встроена в международно-транспортную архитектуру, станет важной, конкурентной, логистической артерией.
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