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Россия проработает строительство автоподходов к границе с Казахстаном и КНР
Россия проработает строительство автоподходов к границе с Казахстаном и КНР - РИА Новости, 16.07.2025
Россия проработает строительство автоподходов к границе с Казахстаном и КНР
Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:58:00+03:00
2025-07-16T19:58:00+03:00
2025-07-16T19:58:00+03:00
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин. "Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все", - сказал Путин в ходе церемонии открытия участка М-12 в режиме видеоконференции. "Конечно, будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это значительно увеличит наши транзитные возможности", - уточнил глава российского государства. По его словам, трасса будет встроена в международно-транспортную архитектуру, станет важной, конкурентной, логистической артерией.
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россия, казахстан, монголия, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Монголия, Владимир Путин, В мире
Россия проработает строительство автоподходов к границе с Казахстаном и КНР
Путин: РФ проработает строительство подходов к границе с Казахстаном, КНР и КНДР