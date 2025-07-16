https://ria.ru/20250716/rossija-2029430690.html

В России планируют ввести учет домашних животных

В России планируют ввести учет домашних животных - РИА Новости, 16.07.2025

В России планируют ввести учет домашних животных

Правительство РФ планирует ввести в России учет домашних животных, разработка соответствующих законодательных изменений включена в план мероприятий по вопросам... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:16:00+03:00

2025-07-16T12:16:00+03:00

2025-07-16T12:16:00+03:00

россия

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство РФ планирует ввести в России учет домашних животных, разработка соответствующих законодательных изменений включена в план мероприятий по вопросам ответственного обращения с животными, с документом ознакомился корреспондент РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по комплексному исполнению поручений и указаний президента РФ по вопросам ответственного обращения с животными. Он предполагает разработку и внесение в правительство проектов ряда федеральных законов, в том числе, касающихся регулирования деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, внедрения системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда жизни и здоровью, ведения учета домашних животных. "Внесение в Федеральный закон и отдельные законодательные акты Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних животных", - сообщается в одном из пунктов плана. Указанный в документе срок реализации данного пункта – июль 2025 – май 2026 года. Ответственными исполнителями являются Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, МЧС и МВД.

https://ria.ru/20250513/zhivotnye-2016611767.html

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россия, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), общество