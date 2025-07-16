https://ria.ru/20250716/putin-2029559514.html

"Хитрюга": Путин ответил на просьбу сотрудника ММК о "Молодой семье"

"Хитрюга": Путин ответил на просьбу сотрудника ММК о "Молодой семье" - РИА Новости, 16.07.2025

"Хитрюга": Путин ответил на просьбу сотрудника ММК о "Молодой семье"

Президент России Владимир Путин назвал "хитрюгой" работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК), который попросил изменить условия программы... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:54:00+03:00

2025-07-16T19:54:00+03:00

2025-07-16T20:46:00+03:00

общество

россия

магнитогорск

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

семья

дети

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "хитрюгой" работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК), который попросил изменить условия программы "Молодая семья", чтобы вступить в нее можно было до рождения ребенка. Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в среду. В ходе общения главы государства с работниками Магнитогорского металлургического комбината один из сотрудников рассказал, что недавно женился, но они с женой откладывают рождение детей, потому что не подходят под условия льготных программ приобретения жилья. "Возможно ли изменить немножко льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее авансом, так сказать, молодым парам?" - спросил работник комбината у президента. "Вот хитрюга!" - с улыбкой отметил Путин. Молодой сотрудник поспешил добавить к своему вопросу, что обязательным условием такого предложения должны быть планы молодой семьи завести детей в ближайшие 2-4 года. "Ребеночек появится, тогда государство плечо подставит", - заметил президент и подчеркнул, что в России много мер поддержки, одной из которых является созданная единая система поддержки, начиная с периода беременности женщины и вплоть до 17-летия ребёнка. Программа "Молодая семья" позволяет получить от государства субсидию на приобретение жилья или погашение ипотеки. Согласно условиям претендовать на получение поддержки может молодая семья, воспитывающая одного или нескольких детей, либо неполная молодая семья, состоящая из одного родителя, возраст родителей не превышает 35 лет, семья признана нуждающейся в жилье, а также имеет доходы, которые позволят получить кредит или оплатить жилье в том случае, если его стоимость превышает размер предоставляемой социальной выплаты. Программа ранее действовала до 2025 года, но президент РФ Владимир Путин сообщил, что она будет продлена, и в 2025 году на ее финансирование запланировано выделить 15 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250716/putin-2029544970.html

https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html

https://rsport.ria.ru/20250716/putin-2029547184.html

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общество, россия, магнитогорск, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, семья, дети