Рейтинг@Mail.ru
"Хитрюга": Путин ответил на просьбу сотрудника ММК о "Молодой семье" - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 16.07.2025 (обновлено: 20:46 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/putin-2029559514.html
"Хитрюга": Путин ответил на просьбу сотрудника ММК о "Молодой семье"
"Хитрюга": Путин ответил на просьбу сотрудника ММК о "Молодой семье" - РИА Новости, 16.07.2025
"Хитрюга": Путин ответил на просьбу сотрудника ММК о "Молодой семье"
Президент России Владимир Путин назвал "хитрюгой" работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК), который попросил изменить условия программы... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:54:00+03:00
2025-07-16T20:46:00+03:00
общество
россия
магнитогорск
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
семья
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029553187_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beeb786456b5b18d402d7cc8ddfd2e68.jpg
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "хитрюгой" работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК), который попросил изменить условия программы "Молодая семья", чтобы вступить в нее можно было до рождения ребенка. Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в среду. В ходе общения главы государства с работниками Магнитогорского металлургического комбината один из сотрудников рассказал, что недавно женился, но они с женой откладывают рождение детей, потому что не подходят под условия льготных программ приобретения жилья. "Возможно ли изменить немножко льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее авансом, так сказать, молодым парам?" - спросил работник комбината у президента. "Вот хитрюга!" - с улыбкой отметил Путин. Молодой сотрудник поспешил добавить к своему вопросу, что обязательным условием такого предложения должны быть планы молодой семьи завести детей в ближайшие 2-4 года. "Ребеночек появится, тогда государство плечо подставит", - заметил президент и подчеркнул, что в России много мер поддержки, одной из которых является созданная единая система поддержки, начиная с периода беременности женщины и вплоть до 17-летия ребёнка. Программа "Молодая семья" позволяет получить от государства субсидию на приобретение жилья или погашение ипотеки. Согласно условиям претендовать на получение поддержки может молодая семья, воспитывающая одного или нескольких детей, либо неполная молодая семья, состоящая из одного родителя, возраст родителей не превышает 35 лет, семья признана нуждающейся в жилье, а также имеет доходы, которые позволят получить кредит или оплатить жилье в том случае, если его стоимость превышает размер предоставляемой социальной выплаты. Программа ранее действовала до 2025 года, но президент РФ Владимир Путин сообщил, что она будет продлена, и в 2025 году на ее финансирование запланировано выделить 15 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250716/putin-2029544970.html
https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html
https://rsport.ria.ru/20250716/putin-2029547184.html
россия
магнитогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путина спросили о льготной ипотеке
Путина спросили о льготной ипотеке
2025-07-16T19:54
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029553187_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_18fe8302f041f73dcb330fba5793e7e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, магнитогорск, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, семья, дети
Общество, Россия, Магнитогорск, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат, Семья, Дети
"Хитрюга": Путин ответил на просьбу сотрудника ММК о "Молодой семье"

Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой после вопроса о программе "Молодая семья"

Читать ria.ru в
Дзен
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "хитрюгой" работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК), который попросил изменить условия программы "Молодая семья", чтобы вступить в нее можно было до рождения ребенка.
Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в среду. В ходе общения главы государства с работниками Магнитогорского металлургического комбината один из сотрудников рассказал, что недавно женился, но они с женой откладывают рождение детей, потому что не подходят под условия льготных программ приобретения жилья.
Путин: Нет в жизни большего счастья, чем дети - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин рассказал, что считает самым большим счастьем
Вчера, 18:45
"Возможно ли изменить немножко льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее авансом, так сказать, молодым парам?" - спросил работник комбината у президента.
"Вот хитрюга!" - с улыбкой отметил Путин.
Молодой сотрудник поспешил добавить к своему вопросу, что обязательным условием такого предложения должны быть планы молодой семьи завести детей в ближайшие 2-4 года.
"Ребеночек появится, тогда государство плечо подставит", - заметил президент и подчеркнул, что в России много мер поддержки, одной из которых является созданная единая система поддержки, начиная с периода беременности женщины и вплоть до 17-летия ребёнка.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом
8 июля, 15:49
Программа "Молодая семья" позволяет получить от государства субсидию на приобретение жилья или погашение ипотеки. Согласно условиям претендовать на получение поддержки может молодая семья, воспитывающая одного или нескольких детей, либо неполная молодая семья, состоящая из одного родителя, возраст родителей не превышает 35 лет, семья признана нуждающейся в жилье, а также имеет доходы, которые позволят получить кредит или оплатить жилье в том случае, если его стоимость превышает размер предоставляемой социальной выплаты.
Программа ранее действовала до 2025 года, но президент РФ Владимир Путин сообщил, что она будет продлена, и в 2025 году на ее финансирование запланировано выделить 15 миллиардов рублей.
Путин о главном развлечении своего детства - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин назвал главное развлечение своего детства
Вчера, 18:55
 
ОбществоРоссияМагнитогорскВладимир ПутинМагнитогорский металлургический комбинатСемьяДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала