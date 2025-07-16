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Глава Минтранса доложит Путину о сроке реконструкции аэропорта Магнитогорск
Глава Минтранса доложит Путину о сроке реконструкции аэропорта Магнитогорск - РИА Новости, 16.07.2025
Глава Минтранса доложит Путину о сроке реконструкции аэропорта Магнитогорск
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на следующей неделе ждет с докладом нового министра транспорта Андрея Никитина. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:31:00+03:00
2025-07-16T19:31:00+03:00
2025-07-16T19:56:00+03:00
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на следующей неделе ждет с докладом нового министра транспорта Андрея Никитина."Я на предприятии встречался с рабочими. Они задали мне вопрос по реконструкции аэропорта. Она должна была быть завершена в конце прошлого года, но, к сожалению, этого не произошло... Прошу вас обратить внимание на этот объект, посмотреть на экспертизу. Нужно ее закончить как можно быстрее. Она могла быть закончена в начале года. Нужно посмотреть на финансирование... Прошу вас на следующей неделе доложить о том, что будет сделано в ближайшие месяцы", - сказал Путин.Президент сказал, что ждет от Никитина доклад о том, получится ли завершить реконструкцию аэропорта Магнитогорска в следующем году."Сможем. Сделаем точно. Как - доложу до конца недели", - заверил министр.
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магнитогорск, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), министерство транспорта рф (минтранс россии), общество, туризм, новости - туризм
Магнитогорск, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Общество, Туризм, Новости - Туризм
Глава Минтранса доложит Путину о сроке реконструкции аэропорта Магнитогорск
Никитин доложит Путину о сроке реконструкции аэропорта Магнитогорска