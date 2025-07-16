https://ria.ru/20250716/putin-2029548742.html
Путин назвал средний возраст деторождения у россиянок
Путин назвал средний возраст деторождения у россиянок - РИА Новости, 16.07.2025
Путин назвал средний возраст деторождения у россиянок
Президент России Владимир Путин рассказал что первый ребенок у россиянок рождается обычно в среднем в 28 лет, и на следующих уже не хватает сил. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:01:00+03:00
2025-07-16T19:01:00+03:00
2025-07-16T19:01:00+03:00
общество
россия
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
семья
дети
деторождение
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал что первый ребенок у россиянок рождается обычно в среднем в 28 лет, и на следующих уже не хватает сил. "Первый ребенок у нас появляется у женщины в среднем в 28-29 лет. Немножко подняли ребёночка, а потом уже на второго, третьего уже не хватает ни времени, ни сил", - сказал Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html
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общество, россия, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, семья, дети, деторождение
Общество, Россия, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат, Семья, Дети, деторождение
Путин назвал средний возраст деторождения у россиянок
Путин заявил, что первый ребенок у россиянок рождается в среднем в 28 лет