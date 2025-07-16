Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что считает самым большим счастьем - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 16.07.2025 (обновлено: 19:11 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/putin-2029544970.html
Путин рассказал, что считает самым большим счастьем
Путин рассказал, что считает самым большим счастьем - РИА Новости, 16.07.2025
Путин рассказал, что считает самым большим счастьем
В жизни нет большего счастья, чем дети, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:45:00+03:00
2025-07-16T19:11:00+03:00
общество
россия
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
семья
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029549521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a9fcfaaf95062d56ea42ce9c1c3c69f.jpg
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. В жизни нет большего счастья, чем дети, заявил президент России Владимир Путин. "Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле весь смысл жизни", - сказал глава государства в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината. Путин добавил, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны. По его словам, первый ребенок у россиянок рождается обычно в 28-29 лет, а на следующих детей уже не хватает сил.
https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Нет в жизни большего счастья, чем дети"
«Нет в жизни большего счастья, чем дети», – Владимир Путин в разговоре с молодыми сотрудниками предприятия посоветовал им не откладывать надолго рождение первого ребёнка.
2025-07-16T18:45
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029549521_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2acca82a6499103d66ee926e2991c0e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, семья, дети
Общество, Россия, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат, Семья, Дети
Путин рассказал, что считает самым большим счастьем

Путин заявил, что в жизни нет большего счастья, чем дети

Читать ria.ru в
Дзен
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. В жизни нет большего счастья, чем дети, заявил президент России Владимир Путин.
"Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле весь смысл жизни", - сказал глава государства в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Путин добавил, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны.
По его словам, первый ребенок у россиянок рождается обычно в 28-29 лет, а на следующих детей уже не хватает сил.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом
8 июля, 15:49
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМагнитогорский металлургический комбинатСемьяДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала