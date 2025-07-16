https://ria.ru/20250716/putin-2029544970.html

Путин рассказал, что считает самым большим счастьем

Путин рассказал, что считает самым большим счастьем - РИА Новости, 16.07.2025

Путин рассказал, что считает самым большим счастьем

В жизни нет большего счастья, чем дети, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:45:00+03:00

2025-07-16T18:45:00+03:00

2025-07-16T19:11:00+03:00

общество

россия

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

семья

дети

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. В жизни нет большего счастья, чем дети, заявил президент России Владимир Путин. "Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле весь смысл жизни", - сказал глава государства в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината. Путин добавил, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны. По его словам, первый ребенок у россиянок рождается обычно в 28-29 лет, а на следующих детей уже не хватает сил.

https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html

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Путин: "Нет в жизни большего счастья, чем дети" «Нет в жизни большего счастья, чем дети», – Владимир Путин в разговоре с молодыми сотрудниками предприятия посоветовал им не откладывать надолго рождение первого ребёнка. 2025-07-16T18:45 true PT0M18S

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общество, россия, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, семья, дети