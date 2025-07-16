https://ria.ru/20250716/putin-2029544970.html
Путин рассказал, что считает самым большим счастьем
Путин рассказал, что считает самым большим счастьем - РИА Новости, 16.07.2025
Путин рассказал, что считает самым большим счастьем
В жизни нет большего счастья, чем дети, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:45:00+03:00
2025-07-16T18:45:00+03:00
2025-07-16T19:11:00+03:00
общество
россия
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
семья
дети
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. В жизни нет большего счастья, чем дети, заявил президент России Владимир Путин. "Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле весь смысл жизни", - сказал глава государства в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината. Путин добавил, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны. По его словам, первый ребенок у россиянок рождается обычно в 28-29 лет, а на следующих детей уже не хватает сил.
https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html
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Путин: "Нет в жизни большего счастья, чем дети"
«Нет в жизни большего счастья, чем дети», – Владимир Путин в разговоре с молодыми сотрудниками предприятия посоветовал им не откладывать надолго рождение первого ребёнка.
2025-07-16T18:45
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общество, россия, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, семья, дети
Общество, Россия, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат, Семья, Дети
Путин рассказал, что считает самым большим счастьем
Путин заявил, что в жизни нет большего счастья, чем дети