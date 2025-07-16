Путин назвал меры поддержки повышения рождаемости недостаточными
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны, хотя таких мер сегодня разработано много, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
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"Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали — а их много наработано, на самом деле, <...> но все равно, я полагаю, что и этого недостаточно с учетом демографических проблем", — сказал глава государства.
- Демографические проблемы, которые есть в России, характерны для индустриально развитых стран
- Самое главное, что создана единая система поддержки рождаемости: от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка.
- Государство готово помогать семьям с детьми.
- Откладывать рождение ребенка — ошибка.
- Первый ребенок у россиянок рождается в среднем в 28-29 лет, и на следующих уже не хватает сил и времени.
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"Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом, на самом деле, весь смысл жизни", — подчеркнул президент.
Сегодня Путин начал визит в Челябинскую область. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где запустил производство в цеху машиностроительной продукции.
Также президент принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги М-12 "Восток" Дюртюли — Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Путин поучаствовал в торжественной церемонии в режиме видеоконференции.