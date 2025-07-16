https://ria.ru/20250716/putin-2029544046.html

Путин назвал меры поддержки повышения рождаемости недостаточными

Путин назвал меры поддержки повышения рождаемости недостаточными - РИА Новости, 16.07.2025

Путин назвал меры поддержки повышения рождаемости недостаточными

Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны, хотя таких мер сегодня разработано много, заявил президент Владимир Путин во... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:39:00+03:00

2025-07-16T18:39:00+03:00

2025-07-16T21:21:00+03:00

россия

владимир путин

семья

общество

демография

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029549521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a9fcfaaf95062d56ea42ce9c1c3c69f.jpg

МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны, хотя таких мер сегодня разработано много, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината."Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали — а их много наработано, на самом деле, <...> но все равно, я полагаю, что и этого недостаточно с учетом демографических проблем", — сказал глава государства. "Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом, на самом деле, весь смысл жизни", — подчеркнул президент.Сегодня Путин начал визит в Челябинскую область. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где запустил производство в цеху машиностроительной продукции.Также президент принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги М-12 "Восток" Дюртюли — Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Путин поучаствовал в торжественной церемонии в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250716/putin-2029544970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Нет в жизни большего счастья, чем дети" «Нет в жизни большего счастья, чем дети», – Владимир Путин в разговоре с молодыми сотрудниками предприятия посоветовал им не откладывать надолго рождение первого ребёнка. 2025-07-16T18:39 true PT0M18S

Путина спросили о льготной ипотеке Путина спросили о льготной ипотеке 2025-07-16T18:39 true PT1M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, семья, общество, демография, дети