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Путин назвал меры поддержки повышения рождаемости недостаточными - РИА Новости, 16.07.2025
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18:39 16.07.2025 (обновлено: 21:21 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/putin-2029544046.html
Путин назвал меры поддержки повышения рождаемости недостаточными
Путин назвал меры поддержки повышения рождаемости недостаточными - РИА Новости, 16.07.2025
Путин назвал меры поддержки повышения рождаемости недостаточными
Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны, хотя таких мер сегодня разработано много, заявил президент Владимир Путин во... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:39:00+03:00
2025-07-16T21:21:00+03:00
россия
владимир путин
семья
общество
демография
дети
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны, хотя таких мер сегодня разработано много, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.&quot;Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали — а их много наработано, на самом деле, &lt;...&gt; но все равно, я полагаю, что и этого недостаточно с учетом демографических проблем&quot;, — сказал глава государства. &quot;Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом, на самом деле, весь смысл жизни&quot;, — подчеркнул президент.Сегодня Путин начал визит в Челябинскую область. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где запустил производство в цеху машиностроительной продукции.Также президент принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги М-12 "Восток" Дюртюли — Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Путин поучаствовал в торжественной церемонии в режиме видеоконференции.
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Путин: "Нет в жизни большего счастья, чем дети"
«Нет в жизни большего счастья, чем дети», – Владимир Путин в разговоре с молодыми сотрудниками предприятия посоветовал им не откладывать надолго рождение первого ребёнка.
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Путина спросили о льготной ипотеке
Путина спросили о льготной ипотеке
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россия, владимир путин, семья, общество, демография, дети
Россия, Владимир Путин, Семья, Общество, Демография, Дети

Путин назвал меры поддержки повышения рождаемости недостаточными

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны, хотя таких мер сегодня разработано много, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
«

"Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали — а их много наработано, на самом деле, <...> но все равно, я полагаю, что и этого недостаточно с учетом демографических проблем", — сказал глава государства.

  • Демографические проблемы, которые есть в России, характерны для индустриально развитых стран
  • Самое главное, что создана единая система поддержки рождаемости: от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка.
  • Государство готово помогать семьям с детьми.
  • Откладывать рождение ребенка — ошибка.
  • Первый ребенок у россиянок рождается в среднем в 28-29 лет, и на следующих уже не хватает сил и времени.
«

"Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом, на самом деле, весь смысл жизни", — подчеркнул президент.

Сегодня Путин начал визит в Челябинскую область. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где запустил производство в цеху машиностроительной продукции.
Также президент принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги М-12 "Восток" Дюртюли — Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Путин поучаствовал в торжественной церемонии в режиме видеоконференции.
Путин: Нет в жизни большего счастья, чем дети - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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РоссияВладимир ПутинСемьяОбществоДемографияДети
 
 
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