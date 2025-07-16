https://ria.ru/20250716/proschanie-2029410071.html

В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Морозом

В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Морозом - РИА Новости, 16.07.2025

В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Морозом

Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом завершилась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1, передает корреспондент... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:14:00+03:00

2025-07-16T11:14:00+03:00

2025-07-16T19:56:00+03:00

культура

москва

дарья мороз

россия

краснодон

юрий мороз

виктория исакова

вгик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029401516_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5dd17c6cbcacafe3d3662890d3da7f40.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом завершилась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1, передает корреспондент РИА Новости. Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет в ночь на понедельник. Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12:30 только для родных и близких. Место захоронения артиста — Ваганьковское кладбище. Жена режиссера, актриса Виктория Исакова, и его дочь — актриса Дарья Мороз приехали незадолго до начала церемонии. Проститься с Морозом пришли также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой, худрук Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев. Венки передали Союз кинематографистов России, кинокомпания "Марс медиа", Первый канал, гендиректор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин, студия Валерия Тодоровского и другие. Юрий Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа. Мороз дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка". Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял такие сериалы, как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река" и другие.

https://ria.ru/20250714/moroz-2029014713.html

москва

россия

краснодон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, дарья мороз, россия, краснодон, юрий мороз, виктория исакова, вгик, зарядье