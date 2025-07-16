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Силуанов не исключил переноса сроков реализации инфраструктурных проектов

Силуанов не исключил переноса сроков реализации инфраструктурных проектов - РИА Новости, 16.07.2025

Силуанов не исключил переноса сроков реализации инфраструктурных проектов

Реализация некоторых инфраструктурных проектов при подготовке федерального бюджета РФ на следующую трехлетку может быть перенесена на более поздние сроки,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:11:00+03:00

2025-07-16T11:11:00+03:00

2025-07-16T11:11:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

совет федерации рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Реализация некоторых инфраструктурных проектов при подготовке федерального бюджета РФ на следующую трехлетку может быть перенесена на более поздние сроки, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Согласен с вами, при подготовке бюджета какие-то инфраструктурные проекты могут быть перенесены, их реализация, на более поздние сроки. Поэтому это вопрос уже настройки, вопрос приоритизации наших финансовых возможностей", - сказал Силуанов, выступая на заседании Совета Федерации. При этом он подчеркнул, что все планы на текущий год обеспечены ресурсами. "И в этом году все, что запланировано в бюджете, будет реализовано", - заверил глава Минфина.

https://ria.ru/20250618/matvienko-2023604518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)