https://ria.ru/20250716/proekty-2029409382.html
Силуанов не исключил переноса сроков реализации инфраструктурных проектов
Силуанов не исключил переноса сроков реализации инфраструктурных проектов - РИА Новости, 16.07.2025
Силуанов не исключил переноса сроков реализации инфраструктурных проектов
Реализация некоторых инфраструктурных проектов при подготовке федерального бюджета РФ на следующую трехлетку может быть перенесена на более поздние сроки,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:11:00+03:00
2025-07-16T11:11:00+03:00
2025-07-16T11:11:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Реализация некоторых инфраструктурных проектов при подготовке федерального бюджета РФ на следующую трехлетку может быть перенесена на более поздние сроки, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Согласен с вами, при подготовке бюджета какие-то инфраструктурные проекты могут быть перенесены, их реализация, на более поздние сроки. Поэтому это вопрос уже настройки, вопрос приоритизации наших финансовых возможностей", - сказал Силуанов, выступая на заседании Совета Федерации. При этом он подчеркнул, что все планы на текущий год обеспечены ресурсами. "И в этом году все, что запланировано в бюджете, будет реализовано", - заверил глава Минфина.
https://ria.ru/20250618/matvienko-2023604518.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов не исключил переноса сроков реализации инфраструктурных проектов
Силуанов: реализация некоторых инфраструктурных проектов может быть перенесена