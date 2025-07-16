https://ria.ru/20250716/prigovor-2029489201.html

На Урале женщина получила 14 лет колонии за убийство ребенка из-за плача

На Урале женщина получила 14 лет колонии за убийство ребенка из-за плача - РИА Новости, 16.07.2025

На Урале женщина получила 14 лет колонии за убийство ребенка из-за плача

Суд приговорил к 14 годам колонии жительницу Челябинской области, обвиняемую в убийстве 6-месячного сына из-за плача, а также в том, что ударила ножом и... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:01:00+03:00

2025-07-16T15:01:00+03:00

2025-07-16T15:08:00+03:00

происшествия

россия

златоуст

челябинская область

челябинский областной суд

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии жительницу Челябинской области, обвиняемую в убийстве 6-месячного сына из-за плача, а также в том, что ударила ножом и разбитой бутылкой двух мужчин и женщину, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. "Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Златоуста. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновной наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год 11 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Она признана виновной по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), части 2 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении. Как сообщал пресс-центр прокуратуры, 22 ноября 2023 года в Златоусте ночью обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения не менее 12 раз ударила по голове и телу 6-месячного сына, который непрерывно плакал. От полученных травм ребенок скончался. Также 31 октября 2023 года обвиняемая в подъезде соседнего дома в ходе конфликта с женщиной ударила разбитой бутылкой по голове незнакомого мужчину, который пытался прекратить конфликт, причинив ему легкий вред здоровью. После чего она в квартире этой женщины фрагментом бутылки ударила ее по голове. А вернувшись домой, ударила ножом сожителя.

https://ria.ru/20241002/prigovor-1976038349.html

россия

златоуст

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, златоуст, челябинская область, челябинский областной суд