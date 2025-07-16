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В Ленинградской области при пожаре в квартире спасли 700 черепашек

В Ленинградской области при пожаре в квартире спасли 700 черепашек - РИА Новости, 16.07.2025

В Ленинградской области при пожаре в квартире спасли 700 черепашек

Семьсот черепашек, 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов спасли при пожаре в квартире в Ленинградской области, сообщило ГКУ "Леноблпожспас". РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:48:00+03:00

2025-07-16T14:48:00+03:00

2025-07-16T14:48:00+03:00

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Семьсот черепашек, 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов спасли при пожаре в квартире в Ленинградской области, сообщило ГКУ "Леноблпожспас". Пожар произошел в деревне Вартемяги Всеволожского района. В результате в двухэтажном доме барачного типа на втором этаже в однокомнатной квартире выгорела обстановка в комнате площадью 24 квадратных метра. "По тушению работал личный состав 100-й пожарной части Всеволожского отряда "Леноблпожспас" и ПСС Агалатово. Личным составом 100-й ПЧ из квартиры спасено: три кролика, 700 черепашек, 11 ежей, 11 хомяков", - говорится в сообщении. К сожалению, при пожаре погибли 100 черепашек, 9 ежей и 9 хомяков.

https://ria.ru/20250713/dagestan-2028909781.html

ленинградская область

всеволожский район

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район