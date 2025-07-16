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В Ленинградской области при пожаре в квартире спасли 700 черепашек - РИА Новости, 16.07.2025
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14:48 16.07.2025
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В Ленинградской области при пожаре в квартире спасли 700 черепашек
В Ленинградской области при пожаре в квартире спасли 700 черепашек - РИА Новости, 16.07.2025
В Ленинградской области при пожаре в квартире спасли 700 черепашек
Семьсот черепашек, 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов спасли при пожаре в квартире в Ленинградской области, сообщило ГКУ "Леноблпожспас". РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:48:00+03:00
2025-07-16T14:48:00+03:00
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Семьсот черепашек, 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов спасли при пожаре в квартире в Ленинградской области, сообщило ГКУ "Леноблпожспас". Пожар произошел в деревне Вартемяги Всеволожского района. В результате в двухэтажном доме барачного типа на втором этаже в однокомнатной квартире выгорела обстановка в комнате площадью 24 квадратных метра. "По тушению работал личный состав 100-й пожарной части Всеволожского отряда "Леноблпожспас" и ПСС Агалатово. Личным составом 100-й ПЧ из квартиры спасено: три кролика, 700 черепашек, 11 ежей, 11 хомяков", - говорится в сообщении. К сожалению, при пожаре погибли 100 черепашек, 9 ежей и 9 хомяков.
https://ria.ru/20250713/dagestan-2028909781.html
ленинградская область
всеволожский район
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район
В Ленинградской области при пожаре в квартире спасли 700 черепашек

В Ленобласти при пожаре в квартире спасли 700 черепашек, 11 ежей и 11 хомяков

© Фото : ГКУ "Леноблпожспас"Семьсот черепашек, 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов спасли при пожаре в квартире в Ленинградской области
Семьсот черепашек, 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов спасли при пожаре в квартире в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : ГКУ "Леноблпожспас"
Семьсот черепашек, 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов спасли при пожаре в квартире в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Семьсот черепашек, 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов спасли при пожаре в квартире в Ленинградской области, сообщило ГКУ "Леноблпожспас".
Пожар произошел в деревне Вартемяги Всеволожского района. В результате в двухэтажном доме барачного типа на втором этаже в однокомнатной квартире выгорела обстановка в комнате площадью 24 квадратных метра.
"По тушению работал личный состав 100-й пожарной части Всеволожского отряда "Леноблпожспас" и ПСС Агалатово. Личным составом 100-й ПЧ из квартиры спасено: три кролика, 700 черепашек, 11 ежей, 11 хомяков", - говорится в сообщении.
К сожалению, при пожаре погибли 100 черепашек, 9 ежей и 9 хомяков.
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ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский район
 
 
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