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Совфед одобрил увеличение пособия по родам для студенток на очном обучении - РИА Новости, 16.07.2025
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16:01 16.07.2025
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Совфед одобрил увеличение пособия по родам для студенток на очном обучении
Совфед одобрил увеличение пособия по родам для студенток на очном обучении - РИА Новости, 16.07.2025
Совфед одобрил увеличение пособия по родам для студенток на очном обучении
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:01:00+03:00
2025-07-16T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в колледжах и вузах. Законом предусмотрено увеличение размера пособия до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, независимо от факта получения стипендии. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля. Ранее пособие выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа и составляло от 9333 до 23333 рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил увеличение пособия по родам для студенток на очном обучении

СФ одобрил закон о пособии по беременности студенткам на очной форме обучения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в колледжах и вузах.
Законом предусмотрено увеличение размера пособия до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, независимо от факта получения стипендии. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля.
Ранее пособие выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа и составляло от 9333 до 23333 рублей.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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