https://ria.ru/20250716/peterburg-2029580235.html

На жителя Петербурга завели дело после поджога сожительницы

На жителя Петербурга завели дело после поджога сожительницы - РИА Новости, 16.07.2025

На жителя Петербурга завели дело после поджога сожительницы

Уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью возбуждено в отношении жителя Санкт-Петербурга, который в ходе ссоры со своей подругой облил ее... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:18:00+03:00

2025-07-16T23:18:00+03:00

2025-07-16T23:18:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью возбуждено в отношении жителя Санкт-Петербурга, который в ходе ссоры со своей подругой облил ее горючей жидкостью и поджег, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. Пресс-служба регионального главка МВД РФ в среду сообщала о задержании петербуржца, который поджег свою сожительницу, повздорив с ней на фоне употребления спиртного. Пострадавшая попала в больницу в состоянии средней тяжести с термическими ожогами и алкогольной интоксикацией, отмечали в полиции. Инцидент произошел во вторник в одной из квартир дома на Гатчинском шоссе в Красносельском районе. "В Санкт-Петербурге в отношении мужчины, который поджег свою сожительницу, возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "д", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом)", – говорится в сообщении. ГСУСК по Петербургу уточняет, что женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с ожогами головы, тела и конечностей. В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20250716/prigovor-2029489201.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)