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В Петербурге ребенку зажало руку на эскалаторе в метро
В Петербурге ребенку зажало руку на эскалаторе в метро - РИА Новости, 16.07.2025
В Петербурге ребенку зажало руку на эскалаторе в метро
Трехлетнему ребенку зажало руку на эскалаторе на станции метро "Академическая" в Санкт-Петербурге, он получил тяжелые травмы, проводится проверка, сообщила... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:30:00+03:00
2025-07-16T15:30:00+03:00
2025-07-16T15:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Трехлетнему ребенку зажало руку на эскалаторе на станции метро "Академическая" в Санкт-Петербурге, он получил тяжелые травмы, проводится проверка, сообщила городская прокуратура. "По предварительным данным, вечером 15 июля 2025 года ребенку зажало руку на эскалаторе, он получил тяжёлые травмы. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказана помощь", - говорится в сообщении. Как сообщил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, куда доставили трехлетнего мальчика, он получил травму руки на станции метро "Академическая". "Кисть ребенка попала в движущееся полотно эскалатора. Скорая медицинская помощь доставила ребенка в Педиатрический университет, где врачи диагностировали тяжелые травмы среднего и безымянного пальцев левой руки. Ребенку потребовалось хирургическое вмешательство, и он остается под наблюдением врачей", - говорится в сообщении. Прокуратура Петербургского метрополитена устанавливает все причины и обстоятельства травмирования ребенка.
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге ребенку зажало руку на эскалаторе в метро
В Петербурге трехлетнему ребенку зажало руку на эскалаторе в метро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Трехлетнему ребенку зажало руку на эскалаторе на станции метро "Академическая" в Санкт-Петербурге, он получил тяжелые травмы, проводится проверка, сообщила городская прокуратура.
"По предварительным данным, вечером 15 июля 2025 года ребенку зажало руку на эскалаторе, он получил тяжёлые травмы. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказана помощь", - говорится в сообщении.
Как сообщил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, куда доставили трехлетнего мальчика, он получил травму руки на станции метро "Академическая".
"Кисть ребенка попала в движущееся полотно эскалатора. Скорая медицинская помощь доставила ребенка в Педиатрический университет, где врачи диагностировали тяжелые травмы среднего и безымянного пальцев левой руки. Ребенку потребовалось хирургическое вмешательство, и он остается под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Прокуратура Петербургского метрополитена устанавливает все причины и обстоятельства травмирования ребенка.