https://ria.ru/20250716/peterburg-2029408489.html
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге женщины
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге женщины - РИА Новости, 16.07.2025
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге женщины
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, подозреваемого в поджоге своей подруги в ходе ссоры на фоне распития спиртного, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:07:00+03:00
2025-07-16T11:07:00+03:00
2025-07-16T11:07:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
красносельский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, подозреваемого в поджоге своей подруги в ходе ссоры на фоне распития спиртного, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник вечером в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 8 корпус 2 по Гатчинскому шоссе женщину облили керосином и подожгли. "Полицейскими на месте происшествия был задержан 49-летний неработающий петербуржец, подозреваемый в том, что после совместного распития спиртных напитков в ходе внезапно возникшей ссоры облил керосином и поджег свою 55-летнюю сожительницу", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, пострадавшая с термическими ожогами в состоянии алкогольной интоксикации госпитализирована в состоянии средней тяжести. Подозреваемый, ранее судимый за кражи, доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), после чего мужчину поместили в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в полиции.
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россия
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происшествия, россия, санкт-петербург, красносельский район
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Красносельский район
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге женщины
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге женщины на фоне ссоры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, подозреваемого в поджоге своей подруги в ходе ссоры на фоне распития спиртного, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник вечером в полицию Красносельского района
поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 8 корпус 2 по Гатчинскому шоссе женщину облили керосином и подожгли.
"Полицейскими на месте происшествия был задержан 49-летний неработающий петербуржец, подозреваемый в том, что после совместного распития спиртных напитков в ходе внезапно возникшей ссоры облил керосином и поджег свою 55-летнюю сожительницу", – говорится в сообщении.
Как уточняют в ГУМВД, пострадавшая с термическими ожогами в состоянии алкогольной интоксикации госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Подозреваемый, ранее судимый за кражи, доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ
(появление в общественных местах в состоянии опьянения), после чего мужчину поместили в спецприемник.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в полиции.