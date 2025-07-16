https://ria.ru/20250716/pashinyan-2029367223.html

Эксперт из Италии назвал курс Пашиняна против оппозиции авторитарным

Эксперт из Италии назвал курс Пашиняна против оппозиции авторитарным - РИА Новости, 16.07.2025

Эксперт из Италии назвал курс Пашиняна против оппозиции авторитарным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил политический поворот в сторону авторитаризма, избрав целью выступающих против его политики сближения с Западом и... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:55:00+03:00

2025-07-16T05:55:00+03:00

2025-07-16T05:55:00+03:00

армянская апостольская церковь

никол пашинян

самвел карапетян

гарегин ii

азербайджан

россия

армения

в мире

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РИМ, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил политический поворот в сторону авторитаризма, избрав целью выступающих против его политики сближения с Западом и разрыва отношений с Россией - прежде всего представителей Армянской церкви и сторонников бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил РИА Новости руководитель центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Альдо Феррари (Aldo Ferrari). "Происходящее в Армении - это авторитарный поворот премьер-министра Пашиняна, направленный против тех, кто выступает против его политики сближения с Западом и окончательного отказа от Нагорного Карабаха, решительного разрыва отношений с Россией", - заявил эксперт, профессор венецианского университета Ка-Фоскари. Феррари в этой связи напомнил, что в феврале 2025 года парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект, разрешающий правительству добиваться членства в Европейском союзе. По словам итальянского эксперта, армянское общество глубоко поляризовано и делится на тех, кто продолжает поддерживать Пашиняна, несмотря на потерю Карабаха и дипломатическую слабость в отношениях с Азербайджаном, и оппозицию, которая пытается провести эффективную реорганизацию. "Арест бизнесмена Самвела Карапетяна, объявившего о создании новой политической силы, следует рассматривать именно в этом контексте. Но ещё более скандальной стала атака на Армянскую церковь с оскорблением католикоса Гарегина II и арестом архиепископов Микаэла Аджапахяна и особенно Баграта Галстаняна", - сказал профессор. Именно Галстаняну, отметил Феррари, в прошлом году удалось собрать на улицах множество людей в знак протеста против политики Пашиняна, в частности передачи Азербайджану нескольких сёл на армяно-азербайджанской границе. "Это нападение стало сенсацией для Армении, страны, которая по-прежнему считает Церковь своим наиболее представительным институтом. Очевидно, Пашинян обозначил Церковь как главный источник сопротивления своему руководству, популярность которого, тем не менее, резко падает. Парламентские выборы, намеченные на 2026 год, дадут более четкую картину политической эволюции страны", - заключил профессор. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250714/karapetyan--2028943909.html

https://ria.ru/20250711/aats-2028641445.html

https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028153221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армянская апостольская церковь, никол пашинян, самвел карапетян, гарегин ii, азербайджан, россия, армения, в мире