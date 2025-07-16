https://ria.ru/20250716/orban-2029582924.html

Депутат Рады обратился с просьбой к Орбану

Депутат Рады обратился с просьбой к Орбану - РИА Новости, 16.07.2025

Депутат Рады обратился с просьбой к Орбану

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:38:00+03:00

2025-07-16T23:38:00+03:00

2025-07-16T23:38:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с требованием ввести персональные санкции против украинских судей, покрывающих преступления сотрудников военкоматов. "Обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с официальным письмом, в котором потребовал ввести персональные санкции против украинских судей, покрывающих преступления ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он добавил, что украинские судьи ежедневно легализуют похищения, избиения и насильственную мобилизацию граждан. "Ни одного приговора против "рекрутеров" - только массовая репрессия против тех, кто сопротивляется", - подытожил Дубинский. Ранее газета Magyar Nemzet со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая утром 11 июля на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250716/sanktsii-2029497433.html

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002744763.html

https://ria.ru/20250404/vengrija-2009303350.html

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