https://ria.ru/20250716/neft-2029262214.html

Самый страшный кошмар глобалистов: нефть не закончится никогда

Самый страшный кошмар глобалистов: нефть не закончится никогда - РИА Новости, 16.07.2025

Самый страшный кошмар глобалистов: нефть не закончится никогда

В программном докладе Римского клуба "Пределы роста" 1972 года дан прогноз об истощении запасов нефти и газа к середине XXI века. До сих пор для многих вполне... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:00:00+03:00

2025-07-16T08:00:00+03:00

2025-07-16T08:00:00+03:00

аналитика

нефть

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029271495_90:155:1827:1132_1920x0_80_0_0_1c623c799b44e22ac99e32255d1cfdd0.jpg

В программном докладе Римского клуба "Пределы роста" 1972 года дан прогноз об истощении запасов нефти и газа к середине XXI века. До сих пор для многих вполне солидных экспертов 2050-й является чертой, за которой наступит энергетический коллапс. Научная ценность подобных прогнозов сомнительна. Хотя бы потому, что до сих пор не поставлена точка в споре двух принципиально разных теорий генезиса углеводородов.Одни ученые считают, что они образовались в результате термического разложения остатков растений и живых существ в осадочных породах. Другие выдвигают гипотезу о возникновении нефти и газа из неорганических веществ в мантии Земли (то есть на гораздо большей глубине) и последующем их подъеме к поверхности через разломы и трещины в земной коре.К концу XX века теория абиогенного (неорганического) происхождения углеводородов была без достаточных оснований вытеснена на обочину науки. Ситуация напоминала гонения на генетиков в Советском Союзе в 1930-1960 годы. Аргументированный научный спор уступил место догматизму. Не исключено, что тому же Римскому клубу для обоснования политики сокращения численности населения в мире нужен был апокалиптический прогноз по энергоресурсам. Сегодняшние успехи в области глубинного бурения возвращают авторитет абиогенной теории, но об этом чуть ниже.Первый шаг к пониманию процессов образования нефти сделал наш соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов, когда писал в работе "О слоях земных" (1763) об "огненном ядре" внутри Земли, под действием которого происходит извержение вулканов. Ему же принадлежат слова: "Великое есть дело — достигать во глубину земную разумом, куда рукам и оку достигнуть возбраняет натура".В настоящее время доказано, что верхняя мантия Земли является основным поставщиком вещества земной коры, гидросферы и атмосферы, а также мощным генератором геодинамических напряжений земной коры и литосферы в целом. Учеными подтверждено, что ядро Земли выделяет гораздо больше тепла, чем считалось прежде. Существовавшие ранее представления о генезисе полезных ископаемых требуют пересмотра, переосмысления. Это особенно касается вопросов происхождения, условий образования и закономерностей распространения углеводородов.Однако биогенная теория до сих пор считается научным мейнстримом. В таких условиях компаниям нефтегазовой отрасли буквально навязывают традиционные модели поиска новых месторождений.Стереотип до сих пор не преодолен. Даже на фоне появления промышленных месторождений глубинной нефти, уникальных по запасам и дебиту (200-800 тонн в сутки на фоне 9-14 тонн в сутки для обычных месторождений). Как минимум этот факт должен был возобновить научную дискуссию между сторонниками биогенной и абиогенной теорий, но этого не происходит: каждая из двух линий развивается автономно.Несмотря на принципиальную важность для человечества, тема вытеснена с переднего края науки: результаты экспериментальных исследований освещаются явно недостаточно. К сожалению, мы пока не можем проникнуть на такие глубины, где происходит формирование того самого гигантского "огненного ядра", чтобы обеспечить полную доказательность гипотез. Все существующие, даже выдающиеся научные работы в области генезиса нефти решают только отдельные вопросы, а не ведут к получению итогового результата — полного научного описания сложнейшего процесса формирования основных геотектонических элементов земной коры и сопровождающих их глубинных разломов, которые достигают слоя верхней мантии Земли (астеносферы).Тем не менее проблемой происхождения нефти и газа и выявлением закономерностей образования и размещения их промышленных месторождений занимаются все нефтегазодобывающие страны мира. Наиболее значительные теоретические разработки осуществлялись в конце XX столетия учеными США, Франции, Румынии, Италии, но, пожалуй, главным центром многолетних исследований в связке науки и практики геологоразведочных работ был СССР.Советскими исследователями — в частности, сотрудниками институтов Академии наук, Министерства геологии СССР, вузовскими учеными, включая и представителей Санкт-Петербургского горного университета, — была доказана гипотеза о минеральном синтезе нефти и газа в условиях астеносферы. Речь идет о глубине 50-100 километров. Эти результаты были получены в рамках трех основных направлений: нефтегазовой геологии (Григорий Назарович Доленко), геохимии (Иона Волькович Гринберг) и термобарогеохимии — применительно к различным глубинным уровням литосферы (Эммануил Богданович Чекалюк).С помощью инструментов математического моделирования, теоретических, экспериментальных и натурных эмпирических результатов доказаны три важнейших факта. И здесь не обойтись без научной терминологии.Первое. Многокомпонентный состав природной нефти в условиях астеносферы находится в состоянии термодинамического равновесия. В осадочном же комплексе пород, где существуют низкие давления и температуры, оно отсутствует.Второе. Процессы миграции нефти и газа к поверхности земной коры (от очагов их образования в мантии) вполне объясняются законами физики твердого тела в условиях повышенных температур и сверхвысоких давлений. А также законами фильтрации газонефтяных смесей в трещиноватой и пористой средах.Третье. Для образования нефтяных и газовых залежей осадочного комплекса пород требуется сочетание благоприятных условий: структурно-тектонических (например, наличие складок или разломов, где могут удерживаться углеводороды) и литолого-фасциальных (состав пород должен пропускать углеводороды из глубин к месту залежи). Процесс генезиса связан с геотектонической эволюцией предгорных и внутригорных прогибов геосинклинальных областей, платформенных склонов, примыкающих к геосинклиналям, и внутриплатформенных рифтогенных впадин, формировавшихся по геосинклинальному типу.Выводы отечественных ученых были подтверждены в результате бурения Кольской сверхглубокой скважины (в период с 1970 по 1991 год). Результаты изложены в научной монографии Евгения Александровича Козловского, министра геологии СССР в 1975-1989 годах. Было показано практическое подтверждение абиогенной гипотезы и дана комплексная модель образования нефти и газа, их миграции и накопления в земной коре. Из этой модели логически вытекает рациональная схема нефтегазогеологического районирования структурных элементов земной коры. То есть ученые дают обоснованные ответы на главные вопросы: где бурить и на какую глубину.В период глобального перехода страны к рыночной экономике приоритетом, как известно, стало не решение важнейших научных проблем, а краткосрочная выгода. Министерство геологии СССР не успело перевести новые знания о генезисе нефти и газа в рабочую модель для геологоразведочных и добывающих предприятий. До сих пор в научной литературе эти сведения изложены недостаточно, а первичные исследования практически утеряны — в том числе из-за закрытости этих исследований в советский период. На сегодняшний день научные учреждения, проводившие те исследования, ликвидированы или поменяли профиль. Остаются лишь отдельные очаги теоретических изысканий, а эксперименты на геологических объектах не проводятся.Зато сохраняется бесценный объект для исследования — керновый материал Кольской сверхглубокой скважины. При сегодняшней более современной приборной базе и более совершенных исследовательских методах его изучение может дать очень интересные новые знания.В стенах Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II формировались как органические (Губкин Иван Михайлович), так и неорганические (Кудрявцев Николай Александрович) гипотезы генезиса углеводородов. Новаторская деятельность ученых вуза во многом способствовала появлению в мировой науке термина "русская школа нефтяников". Сегодня старейший технический вуз страны возобновил исследования по генезису углеводородов. Теоретические изыскания сочетаются с практическим экспериментом — бурением двух сверхглубоких скважин на глубину до девяти тысяч метров (до трех тысяч метров ниже девонских отложений) в северо-восточной части Русской платформы, имеющей глубинные разломы.Проведение этого важнейшего для отечественной экономики эксперимента поддержано президентом России Владимиром Путиным. На основании экспертного заключения Российской академии наук проект утвержден и правительством страны. До 90 процентов его финансирования составят внебюджетные средства Санкт-Петербургского горного университета.В рамках эксперимента проводится комплекс научных, в том числе фундаментальных, исследований, направленных на определение основных параметров и закономерностей влияния термодинамических процессов Земли на генезис нефтегазовых месторождений. На основании результатов этой работы должна быть создана методология прогноза, поиска и разработки глубинных скоплений углеводородов, прежде всего в регионах традиционной нефтедобычи. Проект имеет стратегическое значение для воспроизводства ресурсной базы топливно-энергетического комплекса России.Для координации исследований при университете создается Национальный центр "Глубинная метагеология". Предусматривается участие в разработке этого приоритетного направления многих профильных научных учреждений и нефтяных компаний.

https://ria.ru/20250608/ssha-2021101524.html

https://ria.ru/20250128/nauka-1995907526.html

https://ria.ru/20250219/ii-2000195403.html

https://ri.ria.ru/20250313/nauka-2004584804.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Владимир Литвиненко https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997785214_865:40:2790:1965_100x100_80_0_0_105372289b130a204daede7aaef0e59b.jpg

Владимир Литвиненко https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997785214_865:40:2790:1965_100x100_80_0_0_105372289b130a204daede7aaef0e59b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Литвиненко https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997785214_865:40:2790:1965_100x100_80_0_0_105372289b130a204daede7aaef0e59b.jpg

аналитика, нефть, в мире