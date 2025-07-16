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На теплоходе "Николай Карамзин" выявили серьезные нарушения - РИА Новости, 16.07.2025
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04:23 16.07.2025 (обновлено: 04:25 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/narusheniya-2029361609.html
На теплоходе "Николай Карамзин" выявили серьезные нарушения
На теплоходе "Николай Карамзин" выявили серьезные нарушения - РИА Новости, 16.07.2025
На теплоходе "Николай Карамзин" выявили серьезные нарушения
Порядка 15 нарушений санитарно-эпидемиологических требований выявили на теплоходе "Николай Карамзин", работу которого суд ранее приостановил на 90 суток,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:23:00+03:00
2025-07-16T04:25:00+03:00
николай карамзин
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Порядка 15 нарушений санитарно-эпидемиологических требований выявили на теплоходе "Николай Карамзин", работу которого суд ранее приостановил на 90 суток, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что на круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24 июня по 4 июля выявлены 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания - норовирус, рассказывали в пресс-службе. Уточнялось, что все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет."ПАО "МРП" ("Московское речное пароходство" - ред.) совершило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сказано с документах.Сообщается, что 5 июля были выявлены нарушения требований СанПиН организации общественного питания населения. Внутренняя отделка производственных помещений предприятий общественного питания не выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами; крайне неудовлетворительное санитарное содержание всех производственных помещений и всего оборудования во всех цехах; производственные помещения для приготовления пищи не оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса; отсутствует помещение отделки кондитерских изделий; нарушаются условия хранения пищевой продукции, а также не организован должным образом дезинфекционный режим.Кроме этого, среди нарушений было наличие мух в помещениях и отсутствие отдельного помещения для хранения уборочного инвентаря, он находился в помещении для хранения детских спасательных жилетов.В судебном заседании представитель МРП вину юридического лица в совершении правонарушения признал полностью, пояснив, что большая часть ими устранена и завершение планируется к середине июля. В связи с этим ходатайствовал о назначении наказания, не связанного с административным приостановлением деятельности.Представитель территориального отдела Роспотребнадзора, в свою очередь, указала на существенность и большой объем выявленных на теплоходе нарушений требований санитарно-эпидемиологических норм, выявленные случаи заболевания как среди членов экипажа, так и среди отдыхающих, при этом устранение нарушений потребует значительных временных и финансовых затрат.Суд, согласно документам, пришел к выводу о том, что частичное устранение нарушений ко дню рассмотрения дела не свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения и не является основанием, освобождающим от административной ответственности, поскольку нарушение действующих санитарных правил имело место на дату их выявления. Таким образом, суд не усмотрел оснований для освобождения от административной ответственности и прекращения производства по делу.
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николай карамзин, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург
Николай Карамзин, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, Санкт-Петербург
На теплоходе "Николай Карамзин" выявили серьезные нарушения

На теплоходе "Николай Карамзин" выявили около 15 серьезных нарушений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди на причале Северного речного вокзала в Москве
Люди на причале Северного речного вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди на причале Северного речного вокзала в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Порядка 15 нарушений санитарно-эпидемиологических требований выявили на теплоходе "Николай Карамзин", работу которого суд ранее приостановил на 90 суток, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что на круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24 июня по 4 июля выявлены 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания - норовирус, рассказывали в пресс-службе. Уточнялось, что все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет.
Четырехпалубный речной пассажирский теплоход Николай Карамзин на причале Северного речного вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин"
03:30
"ПАО "МРП" ("Московское речное пароходство" - ред.) совершило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сказано с документах.
Сообщается, что 5 июля были выявлены нарушения требований СанПиН организации общественного питания населения. Внутренняя отделка производственных помещений предприятий общественного питания не выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами; крайне неудовлетворительное санитарное содержание всех производственных помещений и всего оборудования во всех цехах; производственные помещения для приготовления пищи не оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса; отсутствует помещение отделки кондитерских изделий; нарушаются условия хранения пищевой продукции, а также не организован должным образом дезинфекционный режим.
Кроме этого, среди нарушений было наличие мух в помещениях и отсутствие отдельного помещения для хранения уборочного инвентаря, он находился в помещении для хранения детских спасательных жилетов.
В судебном заседании представитель МРП вину юридического лица в совершении правонарушения признал полностью, пояснив, что большая часть ими устранена и завершение планируется к середине июля. В связи с этим ходатайствовал о назначении наказания, не связанного с административным приостановлением деятельности.
Представитель территориального отдела Роспотребнадзора, в свою очередь, указала на существенность и большой объем выявленных на теплоходе нарушений требований санитарно-эпидемиологических норм, выявленные случаи заболевания как среди членов экипажа, так и среди отдыхающих, при этом устранение нарушений потребует значительных временных и финансовых затрат.
Суд, согласно документам, пришел к выводу о том, что частичное устранение нарушений ко дню рассмотрения дела не свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения и не является основанием, освобождающим от административной ответственности, поскольку нарушение действующих санитарных правил имело место на дату их выявления. Таким образом, суд не усмотрел оснований для освобождения от административной ответственности и прекращения производства по делу.
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Николай КарамзинПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваСанкт-Петербург
 
 
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