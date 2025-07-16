https://ria.ru/20250716/narusheniya-2029361609.html

На теплоходе "Николай Карамзин" выявили серьезные нарушения

На теплоходе "Николай Карамзин" выявили серьезные нарушения - РИА Новости, 16.07.2025

На теплоходе "Николай Карамзин" выявили серьезные нарушения

Порядка 15 нарушений санитарно-эпидемиологических требований выявили на теплоходе "Николай Карамзин", работу которого суд ранее приостановил на 90 суток,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:23:00+03:00

2025-07-16T04:23:00+03:00

2025-07-16T04:25:00+03:00

николай карамзин

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Порядка 15 нарушений санитарно-эпидемиологических требований выявили на теплоходе "Николай Карамзин", работу которого суд ранее приостановил на 90 суток, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что на круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24 июня по 4 июля выявлены 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания - норовирус, рассказывали в пресс-службе. Уточнялось, что все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет."ПАО "МРП" ("Московское речное пароходство" - ред.) совершило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сказано с документах.Сообщается, что 5 июля были выявлены нарушения требований СанПиН организации общественного питания населения. Внутренняя отделка производственных помещений предприятий общественного питания не выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами; крайне неудовлетворительное санитарное содержание всех производственных помещений и всего оборудования во всех цехах; производственные помещения для приготовления пищи не оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса; отсутствует помещение отделки кондитерских изделий; нарушаются условия хранения пищевой продукции, а также не организован должным образом дезинфекционный режим.Кроме этого, среди нарушений было наличие мух в помещениях и отсутствие отдельного помещения для хранения уборочного инвентаря, он находился в помещении для хранения детских спасательных жилетов.В судебном заседании представитель МРП вину юридического лица в совершении правонарушения признал полностью, пояснив, что большая часть ими устранена и завершение планируется к середине июля. В связи с этим ходатайствовал о назначении наказания, не связанного с административным приостановлением деятельности.Представитель территориального отдела Роспотребнадзора, в свою очередь, указала на существенность и большой объем выявленных на теплоходе нарушений требований санитарно-эпидемиологических норм, выявленные случаи заболевания как среди членов экипажа, так и среди отдыхающих, при этом устранение нарушений потребует значительных временных и финансовых затрат.Суд, согласно документам, пришел к выводу о том, что частичное устранение нарушений ко дню рассмотрения дела не свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения и не является основанием, освобождающим от административной ответственности, поскольку нарушение действующих санитарных правил имело место на дату их выявления. Таким образом, суд не усмотрел оснований для освобождения от административной ответственности и прекращения производства по делу.

https://ria.ru/20250716/sud-2029358714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай карамзин, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург