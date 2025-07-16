https://ria.ru/20250716/morozhenoe-2029353931.html

Россия в июне купила у Южной Кореи рекордный объем мороженого

Россия в июне купила у Южной Кореи рекордный объем мороженого - РИА Новости, 16.07.2025

Россия в июне купила у Южной Кореи рекордный объем мороженого

Июньские поставки мороженого из Южной Кореи в Россию выросли как в годовом, так и в месячном выражении, достигнув рекордных значений, следует из анализа РИА... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T02:14:00+03:00

2025-07-16T02:14:00+03:00

2025-07-16T02:14:00+03:00

экономика

южная корея

россия

москва

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Июньские поставки мороженого из Южной Кореи в Россию выросли как в годовом, так и в месячном выражении, достигнув рекордных значений, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы. Так, в июне Москва купила у Сеула мороженого на 933 тысячи долларов - это на пятую часть больше, чем месяц назад, и на 11% больше, чем годом ранее. Такие объемы стали рекордными за все время торговли двух стран. Суммарно за первое полугодие 2025 года из Южной Корею в Россию прибыло мороженого на 3,9 миллиона долларов - на 21% больше, чем год назад. По итогам всего прошлого года поставки составили чуть больше 5 миллионов долларов. В июне Россия, как и год назад, заняла 4-е место среди главных покупателей мороженого у Страны утренней свежести. А в прошлом месяце она была 7-й. В топ-5 по итогам июня также вошли США (3,1 миллиона долларов), Канада (1,3 миллиона), Филиппины (1,1 миллиона) и Китай (780 тысяч долларов). Всего за июнь Южная Корея продала мороженого на 11,6 миллиона долларов. В годовом выражении экспорт вырос на 29%, а в месячном – сократился на 19%.

https://ria.ru/20250707/rossija-2027570992.html

https://ria.ru/20250531/morozhenoe-2020104333.html

южная корея

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, южная корея, россия, москва