https://ria.ru/20250716/minyust-2029464684.html
Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным
Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным - РИА Новости, 16.07.2025
Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным
Министерство юстиции России дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, не имеющих соответствующего организационно-правового... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:17:00+03:00
2025-07-16T14:17:00+03:00
2025-07-16T14:18:00+03:00
россия
совет федерации рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_0:0:3435:1932_1920x0_80_0_0_d336ca85ee90b9169df9a956b9a68163.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, не имеющих соответствующего организационно-правового статуса, заявила на пленарном заседании в Совете Федерации статс-секретарь - замминистра юстиции Елена Ардабьева. "К числу экстремистских организаций мы теперь добавляем экстремистские сообщества. И теперь это (список - ред.) будет доступно для всеобщего обозрения. И возможность привлекать к уголовной ответственности такие экстремистские сообщества, которые не являются организациями по своему организационно-правому статусу", - сказала Ардабьева. В среду на пленарном заседании Совета Федерации Минюст поддержал внесение изменений в федеральные законы "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности". В частности, поправками предусматривается возможность признания экстремистской организацией экстремистского сообщества, если его создатель, руководитель или участник был осужден по статье 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества". Также Совфед одобрил поправки в УК РФ, согласно которым уточняется объективная сторона преступления в связи с указанным расширением оснований для признания организации экстремистской, установив уголовную ответственность за организацию деятельности такой организации. Кроме того, сенаторы одобрили корреспондирующие поправки в КоАП РФ, уточняющие, что распространение информации о таких организациях запрещено.
https://ria.ru/20250716/zhaloba-2029449780.html
https://ria.ru/20250715/zakon-2029235988.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_b3800a65800d8d205e8be67c01626195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия, Общество
Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным
Замминистра юстиции Ардабьева: список экстремистских сообществ станет публичным
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, не имеющих соответствующего организационно-правового статуса, заявила на пленарном заседании в Совете Федерации статс-секретарь - замминистра юстиции Елена Ардабьева.
"К числу экстремистских организаций мы теперь добавляем экстремистские сообщества. И теперь это (список - ред.) будет доступно для всеобщего обозрения. И возможность привлекать к уголовной ответственности такие экстремистские сообщества, которые не являются организациями по своему организационно-правому статусу", - сказала Ардабьева.
В среду на пленарном заседании Совета Федерации
Минюст поддержал внесение изменений в федеральные законы "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности".
В частности, поправками предусматривается возможность признания экстремистской организацией экстремистского сообщества, если его создатель, руководитель или участник был осужден по статье 282.1 УК РФ
"Организация экстремистского сообщества".
Также Совфед одобрил поправки в УК РФ, согласно которым уточняется объективная сторона преступления в связи с указанным расширением оснований для признания организации экстремистской, установив уголовную ответственность за организацию деятельности такой организации.
Кроме того, сенаторы одобрили корреспондирующие поправки в КоАП РФ, уточняющие, что распространение информации о таких организациях запрещено.