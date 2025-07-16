Рейтинг@Mail.ru
Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 16.07.2025 (обновлено: 14:18 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/minyust-2029464684.html
Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным
Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным - РИА Новости, 16.07.2025
Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным
Министерство юстиции России дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, не имеющих соответствующего организационно-правового... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:17:00+03:00
2025-07-16T14:18:00+03:00
россия
совет федерации рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_0:0:3435:1932_1920x0_80_0_0_d336ca85ee90b9169df9a956b9a68163.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, не имеющих соответствующего организационно-правового статуса, заявила на пленарном заседании в Совете Федерации статс-секретарь - замминистра юстиции Елена Ардабьева. "К числу экстремистских организаций мы теперь добавляем экстремистские сообщества. И теперь это (список - ред.) будет доступно для всеобщего обозрения. И возможность привлекать к уголовной ответственности такие экстремистские сообщества, которые не являются организациями по своему организационно-правому статусу", - сказала Ардабьева. В среду на пленарном заседании Совета Федерации Минюст поддержал внесение изменений в федеральные законы "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности". В частности, поправками предусматривается возможность признания экстремистской организацией экстремистского сообщества, если его создатель, руководитель или участник был осужден по статье 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества". Также Совфед одобрил поправки в УК РФ, согласно которым уточняется объективная сторона преступления в связи с указанным расширением оснований для признания организации экстремистской, установив уголовную ответственность за организацию деятельности такой организации. Кроме того, сенаторы одобрили корреспондирующие поправки в КоАП РФ, уточняющие, что распространение информации о таких организациях запрещено.
https://ria.ru/20250716/zhaloba-2029449780.html
https://ria.ru/20250715/zakon-2029235988.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_b3800a65800d8d205e8be67c01626195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет федерации рф, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия, Общество
Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным

Замминистра юстиции Ардабьева: список экстремистских сообществ станет публичным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, не имеющих соответствующего организационно-правового статуса, заявила на пленарном заседании в Совете Федерации статс-секретарь - замминистра юстиции Елена Ардабьева.
"К числу экстремистских организаций мы теперь добавляем экстремистские сообщества. И теперь это (список - ред.) будет доступно для всеобщего обозрения. И возможность привлекать к уголовной ответственности такие экстремистские сообщества, которые не являются организациями по своему организационно-правому статусу", - сказала Ардабьева.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде
Вчера, 13:23
В среду на пленарном заседании Совета Федерации Минюст поддержал внесение изменений в федеральные законы "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности".
В частности, поправками предусматривается возможность признания экстремистской организацией экстремистского сообщества, если его создатель, руководитель или участник был осужден по статье 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества".
Также Совфед одобрил поправки в УК РФ, согласно которым уточняется объективная сторона преступления в связи с указанным расширением оснований для признания организации экстремистской, установив уголовную ответственность за организацию деятельности такой организации.
Кроме того, сенаторы одобрили корреспондирующие поправки в КоАП РФ, уточняющие, что распространение информации о таких организациях запрещено.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
ГД разрешила признавать организации экстремистскими за действия основателей
15 июля, 14:12
 
РоссияСовет Федерации РФМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ПроисшествияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала