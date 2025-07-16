https://ria.ru/20250716/minyust-2029464684.html

Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным

Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным - РИА Новости, 16.07.2025

Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным

Министерство юстиции России дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, не имеющих соответствующего организационно-правового... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:17:00+03:00

2025-07-16T14:17:00+03:00

2025-07-16T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, не имеющих соответствующего организационно-правового статуса, заявила на пленарном заседании в Совете Федерации статс-секретарь - замминистра юстиции Елена Ардабьева. "К числу экстремистских организаций мы теперь добавляем экстремистские сообщества. И теперь это (список - ред.) будет доступно для всеобщего обозрения. И возможность привлекать к уголовной ответственности такие экстремистские сообщества, которые не являются организациями по своему организационно-правому статусу", - сказала Ардабьева. В среду на пленарном заседании Совета Федерации Минюст поддержал внесение изменений в федеральные законы "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности". В частности, поправками предусматривается возможность признания экстремистской организацией экстремистского сообщества, если его создатель, руководитель или участник был осужден по статье 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества". Также Совфед одобрил поправки в УК РФ, согласно которым уточняется объективная сторона преступления в связи с указанным расширением оснований для признания организации экстремистской, установив уголовную ответственность за организацию деятельности такой организации. Кроме того, сенаторы одобрили корреспондирующие поправки в КоАП РФ, уточняющие, что распространение информации о таких организациях запрещено.

https://ria.ru/20250716/zhaloba-2029449780.html

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россия, совет федерации рф, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия, общество