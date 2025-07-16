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Совфед: за открытие страницы с экстремистским контентом не будет наказания
Совфед: за открытие страницы с экстремистским контентом не будет наказания - РИА Новости, 16.07.2025
Совфед: за открытие страницы с экстремистским контентом не будет наказания
Факт открытия страницы с экстремистскими материалами не будет являться правонарушением после принятия поправок в КоАП, если контент не распространяется, не... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:21:00+03:00
2025-07-16T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Факт открытия страницы с экстремистскими материалами не будет являться правонарушением после принятия поправок в КоАП, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется, сообщил РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин.Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию."Факт того, что человек увидел или открыл такую страницу, сам по себе не образует правонарушения — если он не распространяет, не сохраняет и не популяризирует запрещённый контент", - сказал Шейкин.По словам сенатора, законопроект прямо предусматривает, что ответственность наступает только при наличии умысла - когда действия были осознанными и направленными на противоправную цель (например, распространение экстремистских материалов).
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совет федерации рф, технологии, общество, госдума рф
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Совфед: за открытие страницы с экстремистским контентом не будет наказания
Шейкин: открытие страницы с экстремистским материалом не будет правонарушением
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Факт открытия страницы с экстремистскими материалами не будет являться правонарушением после принятия поправок в КоАП, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется, сообщил РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин.
Ранее комитет Госдумы
по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Факт того, что человек увидел или открыл такую страницу, сам по себе не образует правонарушения — если он не распространяет, не сохраняет и не популяризирует запрещённый контент", - сказал Шейкин.
По словам сенатора, законопроект прямо предусматривает, что ответственность наступает только при наличии умысла - когда действия были осознанными и направленными на противоправную цель (например, распространение экстремистских материалов).