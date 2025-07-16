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Онищенко предложил маркировать брелоки Лабубу пометкой "14+" - РИА Новости, 16.07.2025
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15:41 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/labubu-2029497264.html
Онищенко предложил маркировать брелоки Лабубу пометкой "14+"
Онищенко предложил маркировать брелоки Лабубу пометкой "14+" - РИА Новости, 16.07.2025
Онищенко предложил маркировать брелоки Лабубу пометкой "14+"
Пометка о возрастном ограничении "14+" должна быть на брелоках Лабубу, и называть это детской игрушкой нельзя, считает академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:41:00+03:00
2025-07-16T15:41:00+03:00
общество
геннадий онищенко
евразийский экономический союз
российская академия наук
российская академия образования
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пометка о возрастном ограничении "14+" должна быть на брелоках Лабубу, и называть это детской игрушкой нельзя, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Онищенко во время видеомоста о биобезопасности стран ЕАЭС проанализировал исследование научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям при отделении психологии и возрастной физиологии Российской академии образования (РАО), в котором отмечено, что Лабубу имеет ряд деструктивных признаков, негативно влияющих на сознание, но запретить изделие нельзя, так как по всем международным и национальным документам это коллекционная кукла-брелок, предназначенная для взрослых в качестве аксессуара для ношения на женской сумке. "Имея все признаки деструктивной игрушки, она (Лабубу - ред.) игрушкой не называется. А раз это так, как запрещать? Ну вот вывод такой - "14+". Я думаю, что я бы пошёл дальше. Не только "14+", а вообще вычеркнуть из сознания наших, прежде всего, женщин, а через женщин и из сознания всех наших детей любого возраста. Потому что, действительно, это измывательство над человеческой природой, не дающее ничего полезного, но тем не менее раскручено с точки зрения маркетинга", - сказал Онищенко в среду в ходе видеомоста о биобезопасности стран ЕАЭС в пресс-центре "Россия сегодня". Он также привел в пример один из пунктов исследования, в котором указано, что подобные персонажи с внешне мягкой агрессией могут оказывать деструктивное влияние на детское поведение. Онищенко предположил, что игрушка Лабубу может быть опасна не только для детей, но и для впечатлительных женщин. "Качество упаковки игрушки тоже, оказывается, играет очень важную роль. Кукла-брелок упакована в яркую коробку, привлекательную как для взрослых, так и для детей и подростков. Но дальше будет следовать еще одна характеристика этой упаковки, которая, оказывается, приводит к тому, что возникает потребность и привязанность к коллекционированию этого. Сама упаковка к этому подводит нашего ребенка, о котором мы с вами сейчас печемся... Какие критерии социально-психологической и физической безопасности игрового объекта? Игровой объект имеет явные признаки, провоцирующие ребенка-подростка на агрессию, жесткость и вызывает у него страх и тревогу", - сказал Онищенко, приводя данные исследования. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру. Видеомост Москва - Минск - Астана - Бишкек - Ереван - Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко проходит в среду в Москве в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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общество, геннадий онищенко, евразийский экономический союз, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Геннадий Онищенко, Евразийский экономический союз, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко предложил маркировать брелоки Лабубу пометкой "14+"

Онищенко назвал Лабубу деструктивной игрушкой и предложил маркировку "14+"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Игрушка Лабубу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пометка о возрастном ограничении "14+" должна быть на брелоках Лабубу, и называть это детской игрушкой нельзя, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Онищенко во время видеомоста о биобезопасности стран ЕАЭС проанализировал исследование научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям при отделении психологии и возрастной физиологии Российской академии образования (РАО), в котором отмечено, что Лабубу имеет ряд деструктивных признаков, негативно влияющих на сознание, но запретить изделие нельзя, так как по всем международным и национальным документам это коллекционная кукла-брелок, предназначенная для взрослых в качестве аксессуара для ношения на женской сумке.
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"Имея все признаки деструктивной игрушки, она (Лабубу - ред.) игрушкой не называется. А раз это так, как запрещать? Ну вот вывод такой - "14+". Я думаю, что я бы пошёл дальше. Не только "14+", а вообще вычеркнуть из сознания наших, прежде всего, женщин, а через женщин и из сознания всех наших детей любого возраста. Потому что, действительно, это измывательство над человеческой природой, не дающее ничего полезного, но тем не менее раскручено с точки зрения маркетинга", - сказал Онищенко в среду в ходе видеомоста о биобезопасности стран ЕАЭС в пресс-центре "Россия сегодня".
Он также привел в пример один из пунктов исследования, в котором указано, что подобные персонажи с внешне мягкой агрессией могут оказывать деструктивное влияние на детское поведение. Онищенко предположил, что игрушка Лабубу может быть опасна не только для детей, но и для впечатлительных женщин.
"Качество упаковки игрушки тоже, оказывается, играет очень важную роль. Кукла-брелок упакована в яркую коробку, привлекательную как для взрослых, так и для детей и подростков. Но дальше будет следовать еще одна характеристика этой упаковки, которая, оказывается, приводит к тому, что возникает потребность и привязанность к коллекционированию этого. Сама упаковка к этому подводит нашего ребенка, о котором мы с вами сейчас печемся... Какие критерии социально-психологической и физической безопасности игрового объекта? Игровой объект имеет явные признаки, провоцирующие ребенка-подростка на агрессию, жесткость и вызывает у него страх и тревогу", - сказал Онищенко, приводя данные исследования.
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Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
Видеомост Москва - Минск - Астана - Бишкек - Ереван - Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко проходит в среду в Москве в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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ОбществоГеннадий ОнищенкоЕвразийский экономический союзРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
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