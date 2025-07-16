https://ria.ru/20250716/kazakhstan-2029534224.html

В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным

В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным - РИА Новости, 16.07.2025

В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным

Начальника отдела полиции Абайской области на северо-востоке Казахстана отстранили от занимаемой должности за стрельбу по подчиненным из рогатки, сообщили РИА... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:47:00+03:00

2025-07-16T17:47:00+03:00

2025-07-16T17:47:00+03:00

в мире

казахстан

мвд казахстана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029533511_0:74:698:467_1920x0_80_0_0_4c3caf1437b79e21d0b05148aa026dc4.jpg

АЛМА-АТА, 16 июл - РИА Новости. Начальника отдела полиции Абайской области на северо-востоке Казахстана отстранили от занимаемой должности за стрельбу по подчиненным из рогатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента полиции. В соцсетях 11 июля появилось видео, на котором полицейский стреляет из рогатки по своим коллегам, находясь в отделении. Как утверждалось, на записи был запечатлен начальник отдела полиции Абайской области. В областном департаменте полиции РИА Новости сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование. "Департаментом полиции завершено служебное расследование. По результатам дисциплинарной комиссии, начальник отдела полиции города Чарск Жарминского района освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики", - сообщили в среду агентству в региональном департаменте.

https://ria.ru/20250715/fsb-2029312600.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, мвд казахстана