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В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным
В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным - РИА Новости, 16.07.2025
В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным
Начальника отдела полиции Абайской области на северо-востоке Казахстана отстранили от занимаемой должности за стрельбу по подчиненным из рогатки, сообщили РИА... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:47:00+03:00
2025-07-16T17:47:00+03:00
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АЛМА-АТА, 16 июл - РИА Новости. Начальника отдела полиции Абайской области на северо-востоке Казахстана отстранили от занимаемой должности за стрельбу по подчиненным из рогатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента полиции. В соцсетях 11 июля появилось видео, на котором полицейский стреляет из рогатки по своим коллегам, находясь в отделении. Как утверждалось, на записи был запечатлен начальник отдела полиции Абайской области. В областном департаменте полиции РИА Новости сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование. "Департаментом полиции завершено служебное расследование. По результатам дисциплинарной комиссии, начальник отдела полиции города Чарск Жарминского района освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики", - сообщили в среду агентству в региональном департаменте.
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в мире, казахстан, мвд казахстана
В мире, Казахстан, МВД Казахстана
В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным
Казахский начальник отдела МВД стрелял из рогатки по подчиненным, он отстранен
АЛМА-АТА, 16 июл - РИА Новости. Начальника отдела полиции Абайской области на северо-востоке Казахстана отстранили от занимаемой должности за стрельбу по подчиненным из рогатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента полиции.
В соцсетях 11 июля появилось видео, на котором полицейский стреляет из рогатки по своим коллегам, находясь в отделении. Как утверждалось, на записи был запечатлен начальник отдела полиции Абайской области. В областном департаменте полиции РИА Новости сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование.
"Департаментом полиции завершено служебное расследование. По результатам дисциплинарной комиссии, начальник отдела полиции города Чарск Жарминского района освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики", - сообщили в среду агентству в региональном департаменте.