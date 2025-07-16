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В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным - РИА Новости, 16.07.2025
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17:47 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/kazakhstan-2029534224.html
В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным
В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным - РИА Новости, 16.07.2025
В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным
Начальника отдела полиции Абайской области на северо-востоке Казахстана отстранили от занимаемой должности за стрельбу по подчиненным из рогатки, сообщили РИА... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:47:00+03:00
2025-07-16T17:47:00+03:00
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АЛМА-АТА, 16 июл - РИА Новости. Начальника отдела полиции Абайской области на северо-востоке Казахстана отстранили от занимаемой должности за стрельбу по подчиненным из рогатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента полиции. В соцсетях 11 июля появилось видео, на котором полицейский стреляет из рогатки по своим коллегам, находясь в отделении. Как утверждалось, на записи был запечатлен начальник отдела полиции Абайской области. В областном департаменте полиции РИА Новости сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование. "Департаментом полиции завершено служебное расследование. По результатам дисциплинарной комиссии, начальник отдела полиции города Чарск Жарминского района освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики", - сообщили в среду агентству в региональном департаменте.
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в мире, казахстан, мвд казахстана
В мире, Казахстан, МВД Казахстана
В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным

Казахский начальник отдела МВД стрелял из рогатки по подчиненным, он отстранен

Кадр видео с камеры наблюдения, на котором начальник отдела полиции Абайской области бегает за своими подчиненными и стреляет в них из рогатки
Кадр видео с камеры наблюдения, на котором начальник отдела полиции Абайской области бегает за своими подчиненными и стреляет в них из рогатки - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Кадр видео с камеры наблюдения, на котором начальник отдела полиции Абайской области бегает за своими подчиненными и стреляет в них из рогатки
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АЛМА-АТА, 16 июл - РИА Новости. Начальника отдела полиции Абайской области на северо-востоке Казахстана отстранили от занимаемой должности за стрельбу по подчиненным из рогатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента полиции.
В соцсетях 11 июля появилось видео, на котором полицейский стреляет из рогатки по своим коллегам, находясь в отделении. Как утверждалось, на записи был запечатлен начальник отдела полиции Абайской области. В областном департаменте полиции РИА Новости сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование.
"Департаментом полиции завершено служебное расследование. По результатам дисциплинарной комиссии, начальник отдела полиции города Чарск Жарминского района освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики", - сообщили в среду агентству в региональном департаменте.
Кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
ФСБ показала кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта
15 июля, 18:31
 
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