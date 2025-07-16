https://ria.ru/20250716/gosduma-2029541841.html

В Госдуму внесли проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА

В Госдуму внесли проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА - РИА Новости, 16.07.2025

В Госдуму внесли проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном профобучении девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, соответствующий проект размещен в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:28:00+03:00

2025-07-16T18:28:00+03:00

2025-07-16T19:37:00+03:00

общество

госдума рф

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о бесплатном профобучении девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Предлагается закрепить в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" возможность для девятиклассников, не прошедших успешно государственную итоговую аттестацию, право пройти обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего", — говорится в пояснительной записке к проекту.Отмечается, что сейчас начальное профессиональное образование как отдельный уровень упразднено, но в стране осталась система профессионального обучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Такое обучение уже сейчас возможно в школах и колледжах, а главное — оно бесплатное. Законопроект предлагает использовать этот механизм для тех, кто не прошел ГИА после девятого класса. Предполагается, что школьники смогут совмещать профобучение с продолжением школьной программы, а перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят власти регионов. По окончании программы профобучения ученик сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации — свидетельство о профессии, что даст ему реальный шанс трудоустроиться. Минпросвещения и Рособрнадзор, согласно проекту, утвердят, какие школьные предметы должны быть сданы учащимися, прошедшими профобучение. Предусматривается и то, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку — например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий. Главная цель законопроекта — сократить число подростков, которые выпадают из системы образования, дать им шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь. Проект направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержку молодежи и улучшение демографической ситуации.

https://ria.ru/20250318/oge-2005693769.html

https://na.ria.ru/20231009/profobrazovanie-1901439418.html

https://ria.ru/20250704/oge-2027074264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование