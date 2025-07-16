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В Госдуме прокомментировали поправки о штрафах за аренду игровых аккаунтов - РИА Новости, 16.07.2025
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13:37 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/gosduma-2029453133.html
В Госдуме прокомментировали поправки о штрафах за аренду игровых аккаунтов
В Госдуме прокомментировали поправки о штрафах за аренду игровых аккаунтов - РИА Новости, 16.07.2025
В Госдуме прокомментировали поправки о штрафах за аренду игровых аккаунтов
Сервисам для геймеров, которые предлагают аренду игровых аккаунтов Steam или PSN, уголовной ответственности бояться не стоит, при этом ресурсы, которые торгуют... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:37:00+03:00
2025-07-16T13:37:00+03:00
общество
технологии
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сервисам для геймеров, которые предлагают аренду игровых аккаунтов Steam или PSN, уголовной ответственности бояться не стоит, при этом ресурсы, которые торгуют доступом к чужой почте и "Госуслугам", может ждать уголовное наказание, сказал первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя поправки, одобренные комитетом ГД по госстроительству. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Также комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к другому законопроекту, согласно которым, в том числе, организация деятельности по передаче абонентских номеров может грозить наказанием на срок до трех лет лишения свободы. "Внимания заслуживает введение уголовной ответственности за организацию деятельности по передаче третьим лицам SIM-карт и аккаунтов от различных информационных ресурсов", - написал он в своем Telegram-канале Депутат добавил, что преступных схем, которые основаны на использовании чужой цифровой личности, становится всё больше. "В уголовной плоскости окажутся лишь те эпизоды передачи аккаунтов и SIM-карт, которые привели к совершению преступлений, либо в целях террористической и экстремистской деятельности. Сервисам для геймеров, которые предлагают аренду игровых аккаунтов Steam или PSN, уголовной ответственности бояться не стоит – в отличие от ресурсов, которые торгуют доступом к чужой электронной почте и "Госуслугам". Гражданам, которые пользуются услугами таких сайтов, тоже стоит призадуматься", - заключил он.
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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали поправки о штрафах за аренду игровых аккаунтов

Горелкин: сервисам по аренде аккаунтов Steam не стоит бояться наказания

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сервисам для геймеров, которые предлагают аренду игровых аккаунтов Steam или PSN, уголовной ответственности бояться не стоит, при этом ресурсы, которые торгуют доступом к чужой почте и "Госуслугам", может ждать уголовное наказание, сказал первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя поправки, одобренные комитетом ГД по госстроительству.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним.
Также комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к другому законопроекту, согласно которым, в том числе, организация деятельности по передаче абонентских номеров может грозить наказанием на срок до трех лет лишения свободы.
"Внимания заслуживает введение уголовной ответственности за организацию деятельности по передаче третьим лицам SIM-карт и аккаунтов от различных информационных ресурсов", - написал он в своем Telegram-канале
Депутат добавил, что преступных схем, которые основаны на использовании чужой цифровой личности, становится всё больше.
"В уголовной плоскости окажутся лишь те эпизоды передачи аккаунтов и SIM-карт, которые привели к совершению преступлений, либо в целях террористической и экстремистской деятельности. Сервисам для геймеров, которые предлагают аренду игровых аккаунтов Steam или PSN, уголовной ответственности бояться не стоит – в отличие от ресурсов, которые торгуют доступом к чужой электронной почте и "Госуслугам". Гражданам, которые пользуются услугами таких сайтов, тоже стоит призадуматься", - заключил он.
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ОбществоТехнологииАнтон ГорелкинГосдума РФ
 
 
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