https://ria.ru/20250716/gosduma-2029364474.html

В Госдуме назвали желание Киева атаковать Москву фашизмом

В Госдуме назвали желание Киева атаковать Москву фашизмом - РИА Новости, 16.07.2025

В Госдуме назвали желание Киева атаковать Москву фашизмом

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал фашизмом желание украинской стороны атаковать Москву и... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:12:00+03:00

2025-07-16T05:12:00+03:00

2025-07-16T05:12:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал фашизмом желание украинской стороны атаковать Москву и Санкт-Петербург. Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники утверждал, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, способна ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. По информации телеканала, украинская сторона "восприняла этот вопрос серьезно" и заявила, что нанесение таких ударов возможно при наличии соответствующих вооружений. CNN уточняет, что вопрос был одним из многих, поднятых Трампом в ходе разговора, и мог быть задан мимоходом. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине. "Если верить западным СМИ, Трамп задал обычный медийный вопрос, а вот Зеленский немедленно попросил оружия, чтобы бить по Москве. Не по военным целям, не по объектам ВПК или военной инфраструктуры, а по Москве. Фашизм по иному воевать не может. Правда, шансы на то, что что-то долетит в приличных количествах до Москвы, минимальны", - сказал Ивлев. По его словам, вместо того чтобы согласиться на третий раунд переговоров либо просто подписать российский меморандум, киевские власти, видимо, хотят воевать дальше до последнего украинца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029324177.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029358862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, украина, санкт-петербург, дональд трамп, владимир зеленский, леонид ивлев, госдума рф, в мире