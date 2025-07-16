https://ria.ru/20250716/golikova-2029513684.html
Голикова высказалась об идее платить зарплату за воспитание детей
Голикова высказалась об идее платить зарплату за воспитание детей - РИА Новости, 16.07.2025
Голикова высказалась об идее платить зарплату за воспитание детей
Идеологически неправильно платить женщине заработную плату за рождение и воспитание детей, семейные отношения - не трудовые, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:46:00+03:00
2025-07-16T16:46:00+03:00
2025-07-16T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Идеологически неправильно платить женщине заработную плату за рождение и воспитание детей, семейные отношения - не трудовые, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ответ на соответствующее предложение депутатов Госдумы. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - за правду!" предложил вице-премьеру признать труд женщины по рождению и воспитанию детей оплачиваемым, а также предоставлять семьям социальное арендное жилье с правом выкупа. При этом цена жилья должна понижаться с рождением каждого ребенка, а при рождении четвертого ребенка жилье должно перейти семье бесплатно. "Рождение ребенка - это семейные отношения, это не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка - это в принципе идеологически не очень правильно", - сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме. Она уточнила, что заработная плата фигурирует во взаимоотношениях между работником и работодателем, а семья - другое. "Семью мы поддерживаем через установление пособий не по нуждаемости, к которым, скажем, относится материнский семейный капитал, и пособий тем семьям, которые реально нуждаются", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20250716/zakon--2029507314.html
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общество, россия, татьяна голикова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Госдума РФ
Голикова высказалась об идее платить зарплату за воспитание детей
Голикова: идеологически неправильно платить зарплату женщине за воспитание детей