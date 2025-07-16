https://ria.ru/20250716/fsb-2029460770.html

Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои СИЗО

Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои СИЗО - РИА Новости, 16.07.2025

Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои СИЗО

Сенаторы одобрили закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:57:00+03:00

2025-07-16T13:57:00+03:00

2025-07-16T13:57:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы. Органы ФСБ получат дополнительные полномочия, в частности, они смогут определять требования к помещениям для свиданий в СИЗО, доставке, конвоированию и охране подозреваемых и обвиняемых, порядку участия в следственных действиях и судебном разбирательстве. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20250403/fsb-2008563922.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, общество