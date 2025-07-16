https://ria.ru/20250716/fsb-2029460770.html
Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои СИЗО
Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои СИЗО - РИА Новости, 16.07.2025
Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои СИЗО
Сенаторы одобрили закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:57:00+03:00
2025-07-16T13:57:00+03:00
2025-07-16T13:57:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы. Органы ФСБ получат дополнительные полномочия, в частности, они смогут определять требования к помещениям для свиданий в СИЗО, доставке, конвоированию и охране подозреваемых и обвиняемых, порядку участия в следственных действиях и судебном разбирательстве. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20250403/fsb-2008563922.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои СИЗО
Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы