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Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои СИЗО - РИА Новости, 16.07.2025
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13:57 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/fsb-2029460770.html
Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои СИЗО
Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои СИЗО - РИА Новости, 16.07.2025
Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои СИЗО
Сенаторы одобрили закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы. РИА Новости, 16.07.2025
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2025-07-16T13:57:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы. Органы ФСБ получат дополнительные полномочия, в частности, они смогут определять требования к помещениям для свиданий в СИЗО, доставке, конвоированию и охране подозреваемых и обвиняемых, порядку участия в следственных действиях и судебном разбирательстве. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои СИЗО

Совфед одобрил закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание ФСБ на Лубянской площади
Здание ФСБ на Лубянской площади - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание ФСБ на Лубянской площади. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы.
Органы ФСБ получат дополнительные полномочия, в частности, они смогут определять требования к помещениям для свиданий в СИЗО, доставке, конвоированию и охране подозреваемых и обвиняемых, порядку участия в следственных действиях и судебном разбирательстве.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.
Здание ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России)
3 апреля, 01:40
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Федерации РФОбщество
 
 
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