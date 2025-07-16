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Орбан оценил проект нового бюджета ЕС - РИА Новости, 16.07.2025
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Орбан оценил проект нового бюджета ЕС
Орбан оценил проект нового бюджета ЕС - РИА Новости, 16.07.2025
Орбан оценил проект нового бюджета ЕС
Проект нового бюджета Евросоюза выгоден Украине, а проигравшими окажутся европейцы, особенно фермеры, поскольку их поддержка будет существенно сокращена в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:30:00+03:00
2025-07-16T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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киев
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
урсула фон дер ляйен
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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Проект нового бюджета Евросоюза выгоден Украине, а проигравшими окажутся европейцы, особенно фермеры, поскольку их поддержка будет существенно сокращена в пользу Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на период с 2028 по 2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Новый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы может включать 88 миллиардов евро для помощи Украине, пишет издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа. "В Брюсселе разразилась буря, поскольку обнародован новый план Еврокомиссии по бюджету, удививший всех, ситуация драматическая. Победителем нового плана Брюсселя стала Украина, поскольку ЕК выделяет ей огромные деньги. Главными проигравшими будут европейцы, в том числе в очень сложной ситуации могут оказаться фермеры, поскольку венгерские аграрии, как и их европейские коллеги, в будущем смогут рассчитывать на гораздо меньшую поддержку", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. По его словам, ситуация с бюджетом станет главной темой повестки заседания венгерского правительства, свои предложения выскажет министр сельского хозяйства Иштван Надь. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против. Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, киев, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Орбан оценил проект нового бюджета ЕС

Орбан: Киев станет бенефициаром нового бюджета ЕС, а европейцы проиграют

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Проект нового бюджета Евросоюза выгоден Украине, а проигравшими окажутся европейцы, особенно фермеры, поскольку их поддержка будет существенно сокращена в пользу Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на период с 2028 по 2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Новый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы может включать 88 миллиардов евро для помощи Украине, пишет издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Вчера, 08:00
Брюсселе разразилась буря, поскольку обнародован новый план Еврокомиссии по бюджету, удививший всех, ситуация драматическая. Победителем нового плана Брюсселя стала Украина, поскольку ЕК выделяет ей огромные деньги. Главными проигравшими будут европейцы, в том числе в очень сложной ситуации могут оказаться фермеры, поскольку венгерские аграрии, как и их европейские коллеги, в будущем смогут рассчитывать на гораздо меньшую поддержку", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, ситуация с бюджетом станет главной темой повестки заседания венгерского правительства, свои предложения выскажет министр сельского хозяйства Иштван Надь.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против.
Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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