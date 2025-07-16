Орбан оценил проект нового бюджета ЕС
Орбан: Киев станет бенефициаром нового бюджета ЕС, а европейцы проиграют
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Проект нового бюджета Евросоюза выгоден Украине, а проигравшими окажутся европейцы, особенно фермеры, поскольку их поддержка будет существенно сокращена в пользу Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на период с 2028 по 2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Новый долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы может включать 88 миллиардов евро для помощи Украине, пишет издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа.
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"В Брюсселе разразилась буря, поскольку обнародован новый план Еврокомиссии по бюджету, удививший всех, ситуация драматическая. Победителем нового плана Брюсселя стала Украина, поскольку ЕК выделяет ей огромные деньги. Главными проигравшими будут европейцы, в том числе в очень сложной ситуации могут оказаться фермеры, поскольку венгерские аграрии, как и их европейские коллеги, в будущем смогут рассчитывать на гораздо меньшую поддержку", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, ситуация с бюджетом станет главной темой повестки заседания венгерского правительства, свои предложения выскажет министр сельского хозяйства Иштван Надь.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против.
Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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