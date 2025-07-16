https://ria.ru/20250716/evrosoyuz-2029349113.html

Фон дер Ляйен представит предложение по новому многолетнему бюджету ЕС

Фон дер Ляйен представит предложение по новому многолетнему бюджету ЕС - РИА Новости, 16.07.2025

Фон дер Ляйен представит предложение по новому многолетнему бюджету ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:05:00+03:00

2025-07-16T01:05:00+03:00

2025-07-16T01:05:00+03:00

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еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представит свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на период с 2028 по 2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Проблема, которую необходимо решить в своем предложении главе ЕК, заключается в том, что, с одной стороны, надо почти в два раза увеличить эти финансовые рамки, чтобы обеспечить приток инвестиций на фоне экономической неопределенности и растущих опасений за будущее европейского блока, с другой, - все понимают, что ни одна из стран сообщества не готов увеличивать собственные взносы в "общий котел". Глава Еврокомиссии ранее заявила, что она попытается значительно упростить новые финансовые рамки, чтобы компании, особенно оборонные и стратегически важные предприятия, могли легче получить доступ к финансированию ЕС. При этом эксперты утверждают, что глава ЕК вряд ли пойдет на значительное увеличение нового многолетнего бюджета, поскольку осознает, что никто его не поддержит. Скорее всего, стоит ожидать незначительное увеличение будущего бюджета в сравнении с действующим до 2027 года (в размере 1,2 триллиона евро - чуть более 1% ВНД блока), которое, по сути, ничего не принесет, и попытку "перекроить" статьи расходов. При этом как ожидается, в 2028 году страны Евросоюза должны начать гасить общий долг, вызванный программой стимулирования экономики ЕС после пандемии коронавируса, что составит до 20% годовых расходов (25-30 миллиардов евро) из многолетнего европейского бюджета, а значит, фактически бюджет будет сокращен, а не увеличен. Единственный вход для главы ЕК - перенаправить деньги из других программ и оптимизировать расходы. Возможно, "под нож" попадут расходы на поддержку фермеров (против этого категорически выступает Франция) или регионов (этот шаг не поддержит Польша). А желание Еврокомиссии жестко увязать выплаты из бюджета ЕС с верховенством закона вызовет сопротивление Венгрии. Поэтому, как прогнозируют эксперты, предложение главы ЕК по новому многолетнему бюджету, вероятно, всё же не будет сильно отличаться от предыдущих финансовых рамок. В сентябре прошлого года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил для Еврокомиссии доклад, посвященный конкурентоспособности ЕС. В нём он указал, что Евросоюз импортирует из третьих стран порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий, причем такую зависимость в ближайшем будущем сообществу преодолеть не удастся. Отмечалось также, что экономический рост в ЕС всё существеннее замедляется в последние годы, усиливается разрыв с ведущими экономиками, включая США, что можно объяснить геополитическими потрясениями и кризисами, но также конкуренцией с растущим Китаем, смещением интересов Вашингтона, потерей энергоресурсов из России и "проигрышем" в цифровой революции. Драги утверждал, что ЕС вступает в новый период своей истории, в котором экономический рост не будет поддерживаться ростом населения. По его словам, к 2040 году, по прогнозам, рабочая сила будет сокращаться почти на 2 миллиона работников в год, придется больше полагаться на производительность. Драги констатировал, что если Европа не сможет стать более производительной, то ей придется выбирать - быть лидером в новых технологиях, маяком климатического перехода или независимым игроком на мировой арене, а также придется сократить некоторые, если не все, свои амбиции. Драги также подчеркнул, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия. В числе мер повышения конкурентоспособности ЕС предлагалось кардинально переориентировать свои коллективные усилия на сокращение инновационного разрыва с США и Китаем, особенно в передовых технологиях, а также пересмотреть и скорректировать планы по "зеленому переходу".

https://ria.ru/20250714/shefchovich--2028980829.html

https://ria.ru/20250506/smi-2015216985.html

https://ria.ru/20250211/es-1998632671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, китай, франция, марио драги, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европейский центральный банк