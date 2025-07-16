https://ria.ru/20250716/evropa-2029521043.html

Шойгу вспомнил слова Суворова, говоря о стремлении Европы воевать с Россией

Шойгу вспомнил слова Суворова, говоря о стремлении Европы воевать с Россией - РИА Новости, 17.07.2025

Шойгу вспомнил слова Суворова, говоря о стремлении Европы воевать с Россией

Европе не следует пытаться воевать с Россией, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, цитируя русского полководца Александра Суворова. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-16T17:05:00+03:00

2025-07-16T17:05:00+03:00

2025-07-17T03:41:00+03:00

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европа

брюссель

сергей шойгу

александр суворов (полководец)

владимир путин

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Европе не следует пытаться воевать с Россией, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, цитируя русского полководца Александра Суворова."Хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: "Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".Тем не менее, считает, Шойгу все еще сохраняются перспективы для возобновления диалога, причем Москва готова к нему, но на равноправных условиях. Секретарь Совбеза подчеркнул, что жители Европы все чаще сомневаются в курсе их властей на конфронтацию с Россией, несмотря на жесткое подавление таких мыслей сверху."Чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан и ухудшать их благосостояние под предлогом "российской угрозы", тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и мирному сосуществованию с нашей страной", — предупредил Шойгу.Именно поэтому в прошлом году президент Владимир Путин предложил концепцию формирования архитектуры евразийской безопасности, заключил он.

https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html

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Ольга Фомченкова

россия, европа, брюссель, сергей шойгу, александр суворов (полководец), владимир путин, евросоюз