Рейтинг@Mail.ru
Черногория выдаст России участника банды, обвиняемого в аферах с ДТП - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/ekstraditsiya-2029381838.html
Черногория выдаст России участника банды, обвиняемого в аферах с ДТП
Черногория выдаст России участника банды, обвиняемого в аферах с ДТП - РИА Новости, 16.07.2025
Черногория выдаст России участника банды, обвиняемого в аферах с ДТП
Черногория экстрадирует в Россию участника преступной группы, зарабатывавшей на инсценировках ДТП в Ульяновске в 2018-2022 годах, сообщает Генеральная... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:16:00+03:00
2025-07-16T09:16:00+03:00
происшествия
россия
черногория
ульяновск
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Черногория экстрадирует в Россию участника преступной группы, зарабатывавшей на инсценировках ДТП в Ульяновске в 2018-2022 годах, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Черногории экстрадируют Евгения Дорофеева для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с января 2018 по август 2022 года Евгений Дорофеев входил в состав организованной группы, которая действовала в Ульяновске под руководством Максима Чемидронова. Участники инсценировали ДТП, после чего организовывали оформление соответствующих документов и получали выплаты в страховых компаниях. Кроме того, Дорофеев под угрозой применения насилия склонял свидетеля, способного его изобличить, дать ложные показания. Ранее участники преступного сообщества, в том числе организатор, были привлечены к уголовной ответственности. Однако Дорофееву удалось скрыться от правоохранительных органов. В отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в декабре 2022 года он объявлен в международный розыск. Запрос о выдаче направлен в январе этого года в связи с задержанием Дорофеева в Подгорице. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России обвиняемый будет доставлен транзитом через Турцию в Москву.
https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html
https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html
россия
черногория
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11d78a7a3ee4d76938338fc780e8ef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, черногория, ульяновск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол
Происшествия, Россия, Черногория, Ульяновск, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Интерпол
Черногория выдаст России участника банды, обвиняемого в аферах с ДТП

ГП: Черногория экстрадирует в РФ организатора инсценировок ДТП в Ульяновске

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Черногория экстрадирует в Россию участника преступной группы, зарабатывавшей на инсценировках ДТП в Ульяновске в 2018-2022 годах, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Черногории экстрадируют Евгения Дорофеева для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, разыскивавшегося восемь лет
22 ноября 2024, 20:48
По версии следствия, с января 2018 по август 2022 года Евгений Дорофеев входил в состав организованной группы, которая действовала в Ульяновске под руководством Максима Чемидронова. Участники инсценировали ДТП, после чего организовывали оформление соответствующих документов и получали выплаты в страховых компаниях.
Кроме того, Дорофеев под угрозой применения насилия склонял свидетеля, способного его изобличить, дать ложные показания.
Ранее участники преступного сообщества, в том числе организатор, были привлечены к уголовной ответственности. Однако Дорофееву удалось скрыться от правоохранительных органов. В отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в декабре 2022 года он объявлен в международный розыск.
Запрос о выдаче направлен в январе этого года в связи с задержанием Дорофеева в Подгорице.
В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России обвиняемый будет доставлен транзитом через Турцию в Москву.
Сотрудник ГСУ СК России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Россию впервые депортировали разыскиваемых из Танзании и Никарагуа
2 октября 2024, 04:56
 
ПроисшествияРоссияЧерногорияУльяновскФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Интерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала