https://ria.ru/20250716/ekstraditsiya-2029381838.html

Черногория выдаст России участника банды, обвиняемого в аферах с ДТП

Черногория выдаст России участника банды, обвиняемого в аферах с ДТП - РИА Новости, 16.07.2025

Черногория выдаст России участника банды, обвиняемого в аферах с ДТП

Черногория экстрадирует в Россию участника преступной группы, зарабатывавшей на инсценировках ДТП в Ульяновске в 2018-2022 годах, сообщает Генеральная... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:16:00+03:00

2025-07-16T09:16:00+03:00

2025-07-16T09:16:00+03:00

происшествия

россия

черногория

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

интерпол

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Черногория экстрадирует в Россию участника преступной группы, зарабатывавшей на инсценировках ДТП в Ульяновске в 2018-2022 годах, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Черногории экстрадируют Евгения Дорофеева для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с января 2018 по август 2022 года Евгений Дорофеев входил в состав организованной группы, которая действовала в Ульяновске под руководством Максима Чемидронова. Участники инсценировали ДТП, после чего организовывали оформление соответствующих документов и получали выплаты в страховых компаниях. Кроме того, Дорофеев под угрозой применения насилия склонял свидетеля, способного его изобличить, дать ложные показания. Ранее участники преступного сообщества, в том числе организатор, были привлечены к уголовной ответственности. Однако Дорофееву удалось скрыться от правоохранительных органов. В отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в декабре 2022 года он объявлен в международный розыск. Запрос о выдаче направлен в январе этого года в связи с задержанием Дорофеева в Подгорице. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России обвиняемый будет доставлен транзитом через Турцию в Москву.

https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html

https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, черногория, ульяновск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол