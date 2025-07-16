Черногория выдаст России участника банды, обвиняемого в аферах с ДТП
ГП: Черногория экстрадирует в РФ организатора инсценировок ДТП в Ульяновске
© PixabayЗадержание
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Черногория экстрадирует в Россию участника преступной группы, зарабатывавшей на инсценировках ДТП в Ульяновске в 2018-2022 годах, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Черногории экстрадируют Евгения Дорофеева для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с января 2018 по август 2022 года Евгений Дорофеев входил в состав организованной группы, которая действовала в Ульяновске под руководством Максима Чемидронова. Участники инсценировали ДТП, после чего организовывали оформление соответствующих документов и получали выплаты в страховых компаниях.
Кроме того, Дорофеев под угрозой применения насилия склонял свидетеля, способного его изобличить, дать ложные показания.
Ранее участники преступного сообщества, в том числе организатор, были привлечены к уголовной ответственности. Однако Дорофееву удалось скрыться от правоохранительных органов. В отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в декабре 2022 года он объявлен в международный розыск.
Запрос о выдаче направлен в январе этого года в связи с задержанием Дорофеева в Подгорице.
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