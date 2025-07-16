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Совфед одобрил закон, исключающий из срока действия ЕГЭ время участия в СВО - РИА Новости, 16.07.2025
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16:27 16.07.2025
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Совфед одобрил закон, исключающий из срока действия ЕГЭ время участия в СВО
Совфед одобрил закон, исключающий из срока действия ЕГЭ время участия в СВО - РИА Новости, 16.07.2025
Совфед одобрил закон, исключающий из срока действия ЕГЭ время участия в СВО
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который исключает из четырехлетнего срока действия результатов ЕГЭ период участия в СВО. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:27:00+03:00
2025-07-16T16:27:00+03:00
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совет федерации рф
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который исключает из четырехлетнего срока действия результатов ЕГЭ период участия в СВО. Закон предусматривает, что в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО. В комитете СФ по науке, образованию и культуре отмечают, что реализация закона "позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов".
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россия, украина, донецкая народная республика, совет федерации рф, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество
Совфед одобрил закон, исключающий из срока действия ЕГЭ время участия в СВО

СФ одобрил закон о сроке действия результатов ЕГЭ для участников спецоперации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который исключает из четырехлетнего срока действия результатов ЕГЭ период участия в СВО.
Закон предусматривает, что в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
В комитете СФ по науке, образованию и культуре отмечают, что реализация закона "позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов".
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РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСовет Федерации РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - Общество
 
 
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