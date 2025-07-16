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Совфед одобрил закон, исключающий из срока действия ЕГЭ время участия в СВО

Совфед одобрил закон, исключающий из срока действия ЕГЭ время участия в СВО - РИА Новости, 16.07.2025

Совфед одобрил закон, исключающий из срока действия ЕГЭ время участия в СВО

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который исключает из четырехлетнего срока действия результатов ЕГЭ период участия в СВО. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:27:00+03:00

2025-07-16T16:27:00+03:00

2025-07-16T16:27:00+03:00

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украина

донецкая народная республика

совет федерации рф

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который исключает из четырехлетнего срока действия результатов ЕГЭ период участия в СВО. Закон предусматривает, что в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО. В комитете СФ по науке, образованию и культуре отмечают, что реализация закона "позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов".

https://ria.ru/20250416/sf-2011588361.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

россия, украина, донецкая народная республика, совет федерации рф, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество