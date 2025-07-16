https://ria.ru/20250716/dnr-2029488349.html

Минобороны рассказало о важности освобождения Новохатского в ДНР

Минобороны рассказало о важности освобождения Новохатского в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025

Минобороны рассказало о важности освобождения Новохатского в ДНР

Благодаря освобождению от ВСУ Новохатского в ДНР российские войска открыли себе путь к еще одному участку границы с Днепропетровской областью, заявили в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:59:00+03:00

2025-07-16T14:59:00+03:00

2025-07-16T15:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Благодаря освобождению от ВСУ Новохатского в ДНР российские войска открыли себе путь к еще одному участку границы с Днепропетровской областью, заявили в Минобороны. "В ходе боя штурмовики закрепились в селе и выбили украинских боевиков, открыв себе путь к еще одному участку границы республики с Днепропетровской областью", — отметили в ведомстве. Проведя зачистку зданий и сооружений в Новохатском, бойцы развернули российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории. "Подразделения группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперед, улучшая тактические позиции на Южно-Донецком направлении", — добавили в Минобороны.Об освобождении Новохатского в ДНР министерство сообщило 16 июля.

https://ria.ru/20250715/svo-2029208649.html

донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

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донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины