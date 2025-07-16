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Минобороны рассказало о важности освобождения Новохатского в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 16.07.2025 (обновлено: 15:26 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/dnr-2029488349.html
Минобороны рассказало о важности освобождения Новохатского в ДНР
Минобороны рассказало о важности освобождения Новохатского в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
Минобороны рассказало о важности освобождения Новохатского в ДНР
Благодаря освобождению от ВСУ Новохатского в ДНР российские войска открыли себе путь к еще одному участку границы с Днепропетровской областью, заявили в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:59:00+03:00
2025-07-16T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Благодаря освобождению от ВСУ Новохатского в ДНР российские войска открыли себе путь к еще одному участку границы с Днепропетровской областью, заявили в Минобороны. "В ходе боя штурмовики закрепились в селе и выбили украинских боевиков, открыв себе путь к еще одному участку границы республики с Днепропетровской областью", — отметили в ведомстве. Проведя зачистку зданий и сооружений в Новохатском, бойцы развернули российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории. "Подразделения группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперед, улучшая тактические позиции на Южно-Донецком направлении", — добавили в Минобороны.Об освобождении Новохатского в ДНР министерство сообщило 16 июля.
https://ria.ru/20250715/svo-2029208649.html
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россия
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донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о важности освобождения Новохатского в ДНР

МО: ВС РФ открыли путь к еще одному участку границы с Днепропетровской областью

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские бойцы в южном секторе специальной военной операции на Украине
Российские бойцы в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские бойцы в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Благодаря освобождению от ВСУ Новохатского в ДНР российские войска открыли себе путь к еще одному участку границы с Днепропетровской областью, заявили в Минобороны.
«
"В ходе боя штурмовики закрепились в селе и выбили украинских боевиков, открыв себе путь к еще одному участку границы республики с Днепропетровской областью", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Новохатское в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили Новохатское в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Новохатское в ДНР
Проведя зачистку зданий и сооружений в Новохатском, бойцы развернули российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперед, улучшая тактические позиции на Южно-Донецком направлении", — добавили в Минобороны.
Об освобождении Новохатского в ДНР министерство сообщило 16 июля.
Флаг России в освобожденной Петровке в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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