https://ria.ru/20250716/dagestan-2029580095.html
Дагестан отгрузил в Белоруссию первую партию сепараторов
Дагестан отгрузил в Белоруссию первую партию сепараторов - РИА Новости, 16.07.2025
Дагестан отгрузил в Белоруссию первую партию сепараторов
Дагестан отгрузил в Белоруссию первую партию сепараторов на 18 миллионов рублей, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:15:00+03:00
2025-07-16T23:15:00+03:00
2025-07-16T23:15:00+03:00
республика дагестан
республика дагестан
белоруссия
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Дагестан отгрузил в Белоруссию первую партию сепараторов на 18 миллионов рублей, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе встречи с членами белорусской делегации во главе с председателем Белкоопсоюза Инессой Короткевич. В ходе визита дагестанской делегации в Белоруссию в феврале этого года был подписан экспортный контракт между дагестанским ЗАО "Сепатор" белорусским и ООО "Ивигар-Трейд". "Соглашение предусматривает поставку сепараторов на сумму 90 миллионов рублей белорусскому производителю, который специализируется на производстве молочной продукции (сыр, молоко, сметана, масло). Первая отгрузка сепараторов осуществлена в апреле 2025 года на сумму 18 млн рублей. В общем планируется реализовать 10 сепараторов", – приводит слова Абдулмуслимова пресс-служба правительства Дагестана.
https://ria.ru/20250515/gidrouzel-2017239366.html
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республика дагестан, белоруссия
Республика Дагестан, Республика Дагестан, Белоруссия
Дагестан отгрузил в Белоруссию первую партию сепараторов
Дагестан отгрузил Белоруссии первую партию сепараторов на 18 миллионов рублей