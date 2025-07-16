https://ria.ru/20250716/bulgakov-2029370331.html

Имущество дочери экс-замминистра обороны Булгакова арестовали

Имущество дочери экс-замминистра обороны Булгакова арестовали - РИА Новости, 16.07.2025

Имущество дочери экс-замминистра обороны Булгакова арестовали

Имущество дочери бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова арестовано в рамках уголовного дела о мошенничестве на более чем 49 миллионов... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T06:51:00+03:00

2025-07-16T06:51:00+03:00

2025-07-16T06:51:00+03:00

происшествия

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дмитрий булгаков

геннадий селезнев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Имущество дочери бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова арестовано в рамках уголовного дела о мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что имущество дочери Булгакова арестовано, судом в Москве установлен запрет распоряжения арестованным имуществом. Аналогичные ограничения наложены на имущество супруги Булгакова, более того, у следствия имеются основания полагать, что незаконно полученные бывшим замминистра обороны денежные средства аккумулировались им среди прочего на расчетном счете, открытом на жену, подчеркивается в материалах. Как сообщил РИА Новости адвокат генерала Сергей Севрук, расследование дела в отношении Булгакова фактически завершено, защита знакомится с его материалами. В рамках дела под стражей находятся Булгаков, гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев. Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле прошлого года. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. Адвокат Булгакова Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".

https://ria.ru/20241219/ministr-1990067613.html

https://ria.ru/20250716/rassledovanie-2029363713.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, санкт-петербург, дмитрий булгаков, геннадий селезнев, вооруженные силы рф