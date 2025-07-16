https://ria.ru/20250716/bilayn-2029313997.html

"Билайн" запустил совместный антимошеннический проект с властями Петербурга

"Билайн" запустил совместный антимошеннический проект с властями Петербурга - РИА Новости, 16.07.2025

"Билайн" запустил совместный антимошеннический проект с властями Петербурга

"Билайн" и комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга запустили совместный проект для поддержки граждан, столкнувшихся со взломом учетной записи на... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:00:00+03:00

2025-07-16T10:00:00+03:00

2025-07-16T10:00:00+03:00

билайн

вымпелком

технологии

мошенники

санкт-петербург

безопасность

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. "Билайн" и комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга запустили совместный проект для поддержки граждан, столкнувшихся со взломом учетной записи на портале "Госуслуги", сообщает пресс-служба оператора.Пострадавший может в любое время суток связаться со специалистом мобильного оператора или позвонить в Единую региональную информационно-справочную службу Санкт-Петербурга и решить проблему без дополнительного ожидания на линии. В дальнейших планах – масштабировать проект на все регионы России.В пресс-службе оператора отмечают, что сотрудничество с "цифровым блоком" правительства Санкт-Петербурга подразумевает не только классические меры защиты своего периметра, но и совместную работу с игроками финансового рынка, государственными и цифровыми сервисами.Решение комитета по информатизации Санкт-Петербурга и оператора направлено на борьбу с кражей доступа к личному кабинету на портале "Госуслуги". Если у абонента взломали учетную запись на портале или он подозревает, что злоумышленники установили на его номер переадресацию, он сможет позвонить в группу быстрого реагирования "Билайна" или в Единую региональную информационно-справочную службу Санкт-Петербурга. Специалист разберется в ситуации и переключит абонента напрямую в поддержку другого сервиса, либо сразу поможет позвонившему.Далее пострадавшему смогут объяснить, как восстановить доступ к украденной учетной записи – на "Госуслугах" или в "Билайне"; сообщат, по какому графику работает ближайший офис МФЦ и какие документы понадобятся для восстановления доступа (если это не получается сделать онлайн); расскажут, как определить, где использовалась учетная запись; как проверить кредитную историю и наличие открытых счетов, а также как обезопасить себя от атак мошенников по телефону и в мессенджерах."Счет времени при атаке мошенников идет на секунды. Чем дольше длится несанкционированный доступ к порталу госуслуг или кабинету оператора, тем выше вероятность серьезных финансовых потерь – не говоря о нервах, которые человек тратит, ожидая на линии и объясняя оператору свою проблему. Наше сотрудничество с Единой региональной справочной службой 122 Санкт-Петербурга позволяет в разы сократить время реагирования и уменьшить разрушительные последствия атак", – подчеркнул директор по антифроду оператора Петр Алферов, его слова приводит пресс-служба.Сотрудники группы быстрого реагирования оператора смогут проверить, установлена ли на номере переадресация и отключить ее. Обе службы поддержки работают круглосуточно.Помимо сотрудничества в области информирования граждан, комитет и оператор работают над мерами, которые помогут предотвратить взлом аккаунта на "Госуслугах". В тестировании новой функции участвовали специалисты СПб ГКУ "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр", подведомственного комитету по информатизации и связи."Мы фиксируем беспрецедентное количество кибератак – как на государственные сервисы, так и на личные аккаунты россиян. Сегодня органы власти, мобильные операторы, банки и технологические компании объединяют усилия, создавая многоуровневые системы защиты данных. Налаживая оперативный обмен информацией, мы получаем возможность не только незамедлительно реагировать на происшествия, но и добавляем в свой арсенал инструмент для анализа, который позволит совместно работать над созданием превентивных мер противодействия угрозам. Кроме того, комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга уделяет большое внимание развитию просветительских проектов: граждане должны знать базовые правила кибергигиены и следовать им", – отметила председатель комитета Юлия Смирнова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, технологии, мошенники, санкт-петербург, безопасность