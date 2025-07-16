https://ria.ru/20250716/armeniya-2029479748.html

ГП Армении хочет отобрать здание бывшего представительства Карабаха

ГП Армении хочет отобрать здание бывшего представительства Карабаха - РИА Новости, 16.07.2025

ГП Армении хочет отобрать здание бывшего представительства Карабаха

Генеральная прокуратура Армении хочет через суд отобрать здание в Ереване, находившееся в собственности непризнанного Нагорного Карабаха в качестве его... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:43:00+03:00

2025-07-16T14:43:00+03:00

2025-07-16T14:43:00+03:00

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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении хочет через суд отобрать здание в Ереване, находившееся в собственности непризнанного Нагорного Карабаха в качестве его представительства в армянской столице, сообщает портал судебной информации datalex.am. Согласно размещенной на портале информации, генеральная прокуратура подала в административный суд иск с требованием "признать недействительной государственную регистрацию права собственности правительства Нагорно-Карабахской Республики на здание по адресу улица Наири Зарьяна, 17А" и свидетельство о госрегистрации права на недвижимое имущество. Иск поступил в административный суд 15 июля. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html

https://ria.ru/20231003/pokinuvshie-1900301131.html

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ильхам алиев, армения, нагорный карабах, азербайджан, в мире