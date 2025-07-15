https://ria.ru/20250715/zhitelnitsa-2029231285.html

Жительница Воронежа рассказала об ударах дронов ВСУ по домам

Жительница Воронежа рассказала об ударах дронов ВСУ по домам - РИА Новости, 15.07.2025

Жительница Воронежа рассказала об ударах дронов ВСУ по домам

Жительница пострадавшей утром во вторник от удара ВСУ многоэтажки в Воронеже рассказала, что по ее и соседним домам били дроны с поражающими элементами. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:52:00+03:00

2025-07-15T13:52:00+03:00

2025-07-15T13:52:00+03:00

происшествия

воронеж

воронежская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029248987_0:41:1114:668_1920x0_80_0_0_0c9cc7f6802918434f9a6a7c81093d54.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 июл – РИА Новости. Жительница пострадавшей утром во вторник от удара ВСУ многоэтажки в Воронеже рассказала, что по ее и соседним домам били дроны с поражающими элементами. "В 5.35 был хлопок, такой приличный, я подумала, что это сухая гроза… Второй взрыв уже был конкретный. Я мужу говорю: "Разновесь окно, мне кажется, у нас балкон упал". Потому что слышно было, стекла посыпались. А когда вышли на балкон - балкон вроде бы есть, стекол нету, тут все в стекле, полыхает огонь, где Дом пионеров", - рассказала журналистам жительница многоэтажки Валентина. По ее словам, из окна был виден столб огня. "Начали взрываться машины. Сначала стекла, потом покрышки. Потом кто-то заорал: "Скорую!" Мальчик оттуда бежал. И здесь он уже упал. Шарики (поражающие элементы – ред.) собираем сейчас. Вот я стекло свое сгребла, вынесла. А шарики на пятом этаже валяются в подъезде, и мое стекло пробито шариком", - сказала женщина. По ее словам, представители администрации осматривают дом на предмет повреждений и дальнейшего ремонта. "Посмотрите, в моем доме практически последние два подъезда без стекол, второй подъезд уже частично... А девятиэтажка с торца и Дом пионеров - там вообще нет стекол... Там все покорежено, там угла нет", - добавила она. По ее сведениям, четверых человек увезла скорая помощь. Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По последним данным губернатора Александра Гусева, пострадали 24 человека. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что пострадало здание детского сада.

https://ria.ru/20250715/prestupleniya-2029141533.html

https://ria.ru/20250715/ranenie-2029197759.html

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, воронежская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)