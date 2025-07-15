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Жительница Воронежа рассказала об ударах дронов ВСУ по домам - РИА Новости, 15.07.2025
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13:52 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/zhitelnitsa-2029231285.html
Жительница Воронежа рассказала об ударах дронов ВСУ по домам
Жительница Воронежа рассказала об ударах дронов ВСУ по домам - РИА Новости, 15.07.2025
Жительница Воронежа рассказала об ударах дронов ВСУ по домам
Жительница пострадавшей утром во вторник от удара ВСУ многоэтажки в Воронеже рассказала, что по ее и соседним домам били дроны с поражающими элементами. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:52:00+03:00
2025-07-15T13:52:00+03:00
происшествия
воронеж
воронежская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОРОНЕЖ, 15 июл – РИА Новости. Жительница пострадавшей утром во вторник от удара ВСУ многоэтажки в Воронеже рассказала, что по ее и соседним домам били дроны с поражающими элементами. "В 5.35 был хлопок, такой приличный, я подумала, что это сухая гроза… Второй взрыв уже был конкретный. Я мужу говорю: "Разновесь окно, мне кажется, у нас балкон упал". Потому что слышно было, стекла посыпались. А когда вышли на балкон - балкон вроде бы есть, стекол нету, тут все в стекле, полыхает огонь, где Дом пионеров", - рассказала журналистам жительница многоэтажки Валентина. По ее словам, из окна был виден столб огня. "Начали взрываться машины. Сначала стекла, потом покрышки. Потом кто-то заорал: "Скорую!" Мальчик оттуда бежал. И здесь он уже упал. Шарики (поражающие элементы – ред.) собираем сейчас. Вот я стекло свое сгребла, вынесла. А шарики на пятом этаже валяются в подъезде, и мое стекло пробито шариком", - сказала женщина. По ее словам, представители администрации осматривают дом на предмет повреждений и дальнейшего ремонта. "Посмотрите, в моем доме практически последние два подъезда без стекол, второй подъезд уже частично... А девятиэтажка с торца и Дом пионеров - там вообще нет стекол... Там все покорежено, там угла нет", - добавила она. По ее сведениям, четверых человек увезла скорая помощь. Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По последним данным губернатора Александра Гусева, пострадали 24 человека. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что пострадало здание детского сада.
https://ria.ru/20250715/prestupleniya-2029141533.html
https://ria.ru/20250715/ranenie-2029197759.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Воронежа рассказала об ударах дронов ВСУ по домам

Жительница Воронежа рассказала об ударах дронов ВСУ с поражающими элементами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитые стекла в жилом доме в Воронеже после падения беспилотника самолетного типа
Разбитые стекла в жилом доме в Воронеже после падения беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Разбитые стекла в жилом доме в Воронеже после падения беспилотника самолетного типа
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ВОРОНЕЖ, 15 июл – РИА Новости. Жительница пострадавшей утром во вторник от удара ВСУ многоэтажки в Воронеже рассказала, что по ее и соседним домам били дроны с поражающими элементами.
"В 5.35 был хлопок, такой приличный, я подумала, что это сухая гроза… Второй взрыв уже был конкретный. Я мужу говорю: "Разновесь окно, мне кажется, у нас балкон упал". Потому что слышно было, стекла посыпались. А когда вышли на балкон - балкон вроде бы есть, стекол нету, тут все в стекле, полыхает огонь, где Дом пионеров", - рассказала журналистам жительница многоэтажки Валентина.
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По ее словам, из окна был виден столб огня.
"Начали взрываться машины. Сначала стекла, потом покрышки. Потом кто-то заорал: "Скорую!" Мальчик оттуда бежал. И здесь он уже упал. Шарики (поражающие элементы – ред.) собираем сейчас. Вот я стекло свое сгребла, вынесла. А шарики на пятом этаже валяются в подъезде, и мое стекло пробито шариком", - сказала женщина.
По ее словам, представители администрации осматривают дом на предмет повреждений и дальнейшего ремонта.
"Посмотрите, в моем доме практически последние два подъезда без стекол, второй подъезд уже частично... А девятиэтажка с торца и Дом пионеров - там вообще нет стекол... Там все покорежено, там угла нет", - добавила она.
По ее сведениям, четверых человек увезла скорая помощь.
Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По последним данным губернатора Александра Гусева, пострадали 24 человека. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что пострадало здание детского сада.
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