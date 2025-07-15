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Зеленский упростил получение украинского гражданства - РИА Новости, 15.07.2025
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18:30 15.07.2025 (обновлено: 18:31 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/zelenskiy-2029312077.html
Зеленский упростил получение украинского гражданства
Зеленский упростил получение украинского гражданства - РИА Новости, 15.07.2025
Зеленский упростил получение украинского гражданства
Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о множественном гражданстве, упрощающий получение украинского паспорта гражданами других стран и позволяющий... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:30:00+03:00
2025-07-15T18:31:00+03:00
украина
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о множественном гражданстве, упрощающий получение украинского паспорта гражданами других стран и позволяющий лишить гражданства тех, кто находится на территории РФ. "Подписал… закон о множественном гражданстве… Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Верховная Рада в июне приняла в окончательном чтении закон о множественном гражданстве, упрощающий получение паспорта Украины гражданам других стран, в том числе иностранными наемниками. Также документ разрешает лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт РФ. Депутат парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что принятый документ создает механизм лишения украинского паспорта тех граждан страны, которые в настоящее время находятся в России, и фактически исключает их из участия в выборах.
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украина, владимир зеленский, в мире
Украина, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский упростил получение украинского гражданства

Зеленский подписал закон, упрощающий получение паспорта, в том числе наемникам

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о множественном гражданстве, упрощающий получение украинского паспорта гражданами других стран и позволяющий лишить гражданства тех, кто находится на территории РФ.
«
"Подписал… закон о множественном гражданстве… Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Верховная Рада в июне приняла в окончательном чтении закон о множественном гражданстве, упрощающий получение паспорта Украины гражданам других стран, в том числе иностранными наемниками. Также документ разрешает лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт РФ. Депутат парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что принятый документ создает механизм лишения украинского паспорта тех граждан страны, которые в настоящее время находятся в России, и фактически исключает их из участия в выборах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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