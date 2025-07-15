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В Индонезии произошло четвертое извержение вулкана за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
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11:28 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vulkan-2029195408.html
В Индонезии произошло четвертое извержение вулкана за сутки
В Индонезии произошло четвертое извержение вулкана за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
В Индонезии произошло четвертое извержение вулкана за сутки
Четвертое за сутки извержение индонезийского вулкана Семеру произошло во вторник утром, сообщает государственное новостное агентство Индонезии ANTARA. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:28:00+03:00
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БАНГКОК, 15 июл - РИА Новости. Четвертое за сутки извержение индонезийского вулкана Семеру произошло во вторник утром, сообщает государственное новостное агентство Индонезии ANTARA. "Вулкан Семеру, расположенный в Восточной Яве, во вторник утром извергся, выбросив столб пепла высотой 1,2 километра. Извержение произошло в 07.15 утра (03.15 мск - ред.). Высота столба пепла составила около 1200 метров над вершиной, что составляет 4876 метров над уровнем моря", - заявил сотрудник наблюдательного пункта в районе вулкана Лисванто, письменный отчет которого цитирует агентства. Согласно официальным данным, извержение высотой 1,2 км стало четвёртым за 15 июля, также говорится в сообщении. Ранее, 9 июля, произошло 4 извержения вулкана Семеру за сутки, с высотой столба пепла до 800 метров над жерлом вулкана. Власти провинции Восточная Ява тогда выпустили предостережение для местных жителей и туристов не приближаться ближе 3 километров к жерлу вулкана. Предостережение действует до настоящего времени. Вулкан Семеру, имеющий высоту 3 676 метров над уровнем моря, является самой высокой горой на острове Ява и четвертым по высоте вулканом в Индонезии, на территории которой находятся более 130 действующих вулканов.
https://ria.ru/20250612/kilauea--2022447333.html
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индонезия, ява (остров), в мире
Индонезия, Ява (остров), В мире
В Индонезии произошло четвертое извержение вулкана за сутки

Четвертое за сутки извержение вулкана Семеру произошло в Индонезии

© AP PhotoИзвержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. Архивное фото
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БАНГКОК, 15 июл - РИА Новости. Четвертое за сутки извержение индонезийского вулкана Семеру произошло во вторник утром, сообщает государственное новостное агентство Индонезии ANTARA.
"Вулкан Семеру, расположенный в Восточной Яве, во вторник утром извергся, выбросив столб пепла высотой 1,2 километра. Извержение произошло в 07.15 утра (03.15 мск - ред.). Высота столба пепла составила около 1200 метров над вершиной, что составляет 4876 метров над уровнем моря", - заявил сотрудник наблюдательного пункта в районе вулкана Лисванто, письменный отчет которого цитирует агентства.
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Согласно официальным данным, извержение высотой 1,2 км стало четвёртым за 15 июля, также говорится в сообщении.
Ранее, 9 июля, произошло 4 извержения вулкана Семеру за сутки, с высотой столба пепла до 800 метров над жерлом вулкана.
Власти провинции Восточная Ява тогда выпустили предостережение для местных жителей и туристов не приближаться ближе 3 километров к жерлу вулкана. Предостережение действует до настоящего времени.
Вулкан Семеру, имеющий высоту 3 676 метров над уровнем моря, является самой высокой горой на острове Ява и четвертым по высоте вулканом в Индонезии, на территории которой находятся более 130 действующих вулканов.
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