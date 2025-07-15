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Шестнадцать человек пострадали при атаке дронов на Воронежскую область

Шестнадцать человек пострадали при атаке дронов на Воронежскую область - РИА Новости, 15.07.2025

Шестнадцать человек пострадали при атаке дронов на Воронежскую область

Шестнадцать человек пострадали при ударе украинских БПЛА по Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025

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специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 15 июл — РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали при ударе украинских БПЛА по Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. Пятнадцать из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток (у него повреждено бедро). Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны", — написал он.Как отметил глава региона:Гусев пообещал помочь воронежцам, чье имущество пострадало при ударе беспилотников. Мэр города Сергей Петрин уточнил, что также повреждено здание детского сада.Прокуратура запустила горячую линию для помощи: +7 (473) 260-89-89.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия атаки беспилотников ВСУ на Воронеж Жилой дом поврежден в Воронеже после атаки беспилотников на регион, также повреждены магазины и киоски неподалеку, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-15T09:00 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор), воронежская область, россия