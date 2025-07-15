Шестнадцать человек пострадали при атаке дронов на Воронежскую область
Гусев: 16 человек пострадали при ночной атаке дронов на Воронежскую область
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ВОРОНЕЖ, 15 июл — РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали при ударе украинских БПЛА по Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. Пятнадцать из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток (у него повреждено бедро). Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны", — написал он.
© Фото : соцсети
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсети
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
© Фото : соцсети
2 из 6
© Фото : соцсети
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
© Фото : соцсети
3 из 6
© Фото : соцсети
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
© Фото : соцсети
5 из 6
© Фото : соцсети
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
© Фото : соцсети
6 из 6
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
© Фото : соцсети
1 из 6
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
© Фото : соцсети
2 из 6
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
© Фото : соцсети
3 из 6
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
© Фото : соцсети
5 из 6
Последствия атаки ВСУ в Воронеже
© Фото : соцсети
6 из 6
Как отметил глава региона:
- в больницы Воронежа доставлены 13 человек;
- один из раненых находится в коме, у другого повреждены легкие;
- в одном из районов области женщина получила ранение плеча;
- повреждены несколько квартир в многоэтажках, частные дома в пригороде и в одном из районов области, машины и торговые объекты.
Гусев пообещал помочь воронежцам, чье имущество пострадало при ударе беспилотников. Мэр города Сергей Петрин уточнил, что также повреждено здание детского сада.
Прокуратура запустила горячую линию для помощи: +7 (473) 260-89-89.
По данным Минобороны, за ночь ПВО сбила 12 дронов ВСУ над Воронежской областью.
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