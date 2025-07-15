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Шестнадцать человек пострадали при атаке дронов на Воронежскую область - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 15.07.2025 (обновлено: 16:00 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/vsu-2029158420.html
Шестнадцать человек пострадали при атаке дронов на Воронежскую область
Шестнадцать человек пострадали при атаке дронов на Воронежскую область - РИА Новости, 15.07.2025
Шестнадцать человек пострадали при атаке дронов на Воронежскую область
Шестнадцать человек пострадали при ударе украинских БПЛА по Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:00:00+03:00
2025-07-15T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
воронежская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 15 июл — РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали при ударе украинских БПЛА по Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. Пятнадцать из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток (у него повреждено бедро). Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны", — написал он.Как отметил глава региона:Гусев пообещал помочь воронежцам, чье имущество пострадало при ударе беспилотников. Мэр города Сергей Петрин уточнил, что также повреждено здание детского сада.Прокуратура запустила горячую линию для помощи: +7 (473) 260-89-89.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
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Последствия атаки беспилотников ВСУ на Воронеж
Жилой дом поврежден в Воронеже после атаки беспилотников на регион, также повреждены магазины и киоски неподалеку, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор), воронежская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Воронежская область, Россия
Шестнадцать человек пострадали при атаке дронов на Воронежскую область

Гусев: 16 человек пострадали при ночной атаке дронов на Воронежскую область

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ВОРОНЕЖ, 15 июл — РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали при ударе украинских БПЛА по Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. Пятнадцать из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток (у него повреждено бедро). Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны", — написал он.
© Фото : соцсети

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

© Фото : соцсети
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© Фото : соцсети

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

© Фото : соцсети
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© Фото : соцсети

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

Последствия атаки дронов на Воронеж

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

© Фото : соцсети
3 из 6
© РИА Новости

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

Поврежденный дом после падения беспилотника самолетного типа в Воронеже

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

© РИА Новости
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© Фото : соцсети

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

© Фото : соцсети
5 из 6
© Фото : соцсети

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

© Фото : соцсети
6 из 6

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

© Фото : соцсети
1 из 6

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

© Фото : соцсети
2 из 6

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

© Фото : соцсети
3 из 6

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

© РИА Новости
4 из 6

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

© Фото : соцсети
5 из 6

Последствия атаки ВСУ в Воронеже

© Фото : соцсети
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Как отметил глава региона:
  • в больницы Воронежа доставлены 13 человек;
  • один из раненых находится в коме, у другого повреждены легкие;
  • в одном из районов области женщина получила ранение плеча;
  • повреждены несколько квартир в многоэтажках, частные дома в пригороде и в одном из районов области, машины и торговые объекты.
Гусев пообещал помочь воронежцам, чье имущество пострадало при ударе беспилотников. Мэр города Сергей Петрин уточнил, что также повреждено здание детского сада.
Прокуратура запустила горячую линию для помощи: +7 (473) 260-89-89.

По данным Минобороны, за ночь ПВО сбила 12 дронов ВСУ над Воронежской областью.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)Воронежская областьРоссия
 
 
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