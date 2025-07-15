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В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских дронов
В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских дронов - РИА Новости, 15.07.2025
В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских дронов
При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали несколько человек, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:39:00+03:00
2025-07-15T07:39:00+03:00
2025-07-15T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали несколько человек, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале."Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, есть пострадавшие. В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек", — написал он.Губернатор уточнил, что также госпитализировали женщину с ранением плеча в одном из районов области. Пострадавшим оказали помощь.Повреждения получили несколько квартир в многоэтажках в Воронеже, частные дома в пригороде и в одном из районов области, машины и торговые объекты.По данным Минобороны, за ночь ПВО сбила 55 украинских БПЛА над пятью регионами и Черным морем.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских дронов
Губернатор Гусев: при атаке дронов ВСУ в Воронеже пострадали несколько человек