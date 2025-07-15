Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских дронов - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 15.07.2025 (обновлено: 10:09 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/voronezh-2029152010.html
В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских дронов
В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских дронов - РИА Новости, 15.07.2025
В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских дронов
При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали несколько человек, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:39:00+03:00
2025-07-15T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029173858_0:312:720:717_1920x0_80_0_0_4113cacd2ce6535fc4fef9559a49382a.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали несколько человек, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале."Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, есть пострадавшие. В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек", — написал он.Губернатор уточнил, что также госпитализировали женщину с ранением плеча в одном из районов области. Пострадавшим оказали помощь.Повреждения получили несколько квартир в многоэтажках в Воронеже, частные дома в пригороде и в одном из районов области, машины и торговые объекты.По данным Минобороны, за ночь ПВО сбила 55 украинских БПЛА над пятью регионами и Черным морем.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
воронежская область
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029173858_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_34bf6df834967580fa2b049364773859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море, Вооруженные силы Украины
В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских дронов

Губернатор Гусев: при атаке дронов ВСУ в Воронеже пострадали несколько человек

© Фото : соцсетиПоследствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области. 15 июля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области. 15 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали несколько человек, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, есть пострадавшие. В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек", — написал он.
Губернатор уточнил, что также госпитализировали женщину с ранением плеча в одном из районов области. Пострадавшим оказали помощь.
Повреждения получили несколько квартир в многоэтажках в Воронеже, частные дома в пригороде и в одном из районов области, машины и торговые объекты.
По данным Минобороны, за ночь ПВО сбила 55 украинских БПЛА над пятью регионами и Черным морем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черное мореВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала