https://ria.ru/20250715/voronezh-2029152010.html

В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских дронов

В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских дронов - РИА Новости, 15.07.2025

В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских дронов

При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали несколько человек, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T07:39:00+03:00

2025-07-15T07:39:00+03:00

2025-07-15T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

черное море

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029173858_0:312:720:717_1920x0_80_0_0_4113cacd2ce6535fc4fef9559a49382a.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Воронеж пострадали несколько человек, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале."Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, есть пострадавшие. В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек", — написал он.Губернатор уточнил, что также госпитализировали женщину с ранением плеча в одном из районов области. Пострадавшим оказали помощь.Повреждения получили несколько квартир в многоэтажках в Воронеже, частные дома в пригороде и в одном из районов области, машины и торговые объекты.По данным Минобороны, за ночь ПВО сбила 55 украинских БПЛА над пятью регионами и Черным морем.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

воронежская область

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, вооруженные силы украины