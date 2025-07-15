https://ria.ru/20250715/ukraine-2028651932.html

"Позор и самокастрация". Зеленский подставился там, где не ждали

"Позор и самокастрация". Зеленский подставился там, где не ждали - РИА Новости, 15.07.2025

"Позор и самокастрация". Зеленский подставился там, где не ждали

На Украине — новый виток языкового конфликта. В Киеве призвали учителей игнорировать школьников, если те говорят на русском. Идея вызвала бурную реакцию у... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:00:00+03:00

2025-07-15T08:00:00+03:00

2025-07-15T12:17:00+03:00

украина

ирина фарион

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Захар Андреев. На Украине — новый виток языкового конфликта. В Киеве призвали учителей игнорировать школьников, если те говорят на русском. Идея вызвала бурную реакцию у патриотов. По мнению исследователей, происходящее может быть симптомом тектонических сдвигов в украинском обществе."В СССР секса нет: часть вторая""Директора и учителя школ жалуются мне, что дети не хотят общаться на государственном языке, и спрашивают: "Что нам делать? У нас же образовательный процесс должен вестись на украинском". Я советую педагогам: ну вы же не обязаны владеть иностранным языком, если вы не преподаватель, скажем, английского или немецкого, имеете полное право сказать: "Я не понимаю языка, на котором ты отвечаешь мне на уроке или разговариваешь на перемене". Таким образом можно оказывать мягкое влияние на учеников", — заявила телевизионщикам украинский образовательный омбудсмен Надежда Лещик.Ее слова подверглись резкой критике со стороны русскоязычных патриотов Украины. Народный депутат Верховной рады Максим Бужанский высмеял совет "правозащитницы"."Школьный омбудсмен предлагает директорам и учителям врать детям в лицо, подрывая свой авторитет и подавая странный пример. Рекомендует не устанавливать связь со школьниками, а рвать ее самым глупым образом, моя-твоя не понимай", — написал он в блоге.Бужанский сравнил идею омбудсмена с курьезом советских времен:“В 1986-м во время советско-американского телемоста советская участница заявила американцам: "В СССР секса нет!" Чем вызвала дикий хохот, весь зал ржал, и вся страна ржала. Есть в советах госпожи Лещик что-то похожее. Уж не думал, что когда-то еще с таким столкнусь, прости господи”.Однако у нелепого заявления омбудсмена могут быть тяжелые последствия, считают отдельные наблюдатели."Это закончится коллапсом"В том же интервью Лещик сообщила, что детей школьного возраста все чаще вывозят с Украины. Количество одиннадцатиклассников снижается по ходу учебного года: родители переводят выпускников на дистанционное обучение, а затем отправляют за рубеж. Лещик связывает это с проблемами с безопасностью и с разговорами о возможном снижении возраста мобилизации до 18 лет. Однако киевский политолог Юрий Романенко убежден, что бегство из страны семей с детьми — прямое следствие дискриминационной языковой политики.“Каждый раз, когда министерство образования пробивает дно, то кажется — куда еще? Но дурачки из Миносвіти (Минобразования на украинском. — Прим. ред.) продолжают ставить рекорды, — негодует Романенко. — На что они надеются? Дети валят потоком за границу, освитяне (чиновники Минобразования. — Прим..ред.) ноют, что множество школ надо закрывать из-за отсутствия учеников. И какой выход? Максимально создавать дискомфорт!”Он обращает внимание на то, что образовательный омбудсмен, которая, по идее, должна защищать права, призывает учителей игнорировать русскоязычных детей и нарушать статью 10 Конституции. Напомним, там указано: хотя государственным языком является украинский, в стране также “гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств”.“Владимир Зеленский, это позор! Этот курс на избавление Украины от детей закончится коллапсом”, — предупреждает Романенко.По его словам, “сознательная и системная дискриминация с детства рано или поздно приводит к системному разрушению государства, его самокастрации, а в некоторых случаях и к геноциду”.Бесконечный конфликтВпрочем, российский социолог, исследователь украинской идентичности Денис Селезнев считает, что Романенко несколько преувеличивает.“Обыватели давно привыкли к притеснению русского. Каждую такую инициативу украинских властей общество сперва воспринимает негативно, а потом просто перестает исполнять — в большинстве случаев. Причем учителя, руководство могут саботировать украинизацию не из каких-то идейных соображений, а потому, что нужных кадров нет. Если человек не находится на госслужбе, то его языковой вопрос практически не затрагивает. Детей вывозят из страны из-за отсутствия перспектив, бедности, мобилизации и других опасностей”, — объясняет эксперт.Примечательно, что, несмотря на все усилия образовательных омбудсменов или уличных языковых патрулей, доля украиноязычных школьников в стране в последнее время лишь снижается.По словам Селезнева, языковой конфликт затрагивает ту часть общества, которую можно условно назвать “активистами”. Дело в том, что значительная часть искренних украинских патриотов — это выходцы из промышленных регионов, носители русского языка и русской же городской культуры, которую пытались, но так и не смогли заменить на украинский вариант. Тем не менее они разделяют все антироссийские установки.Однако националисты родом с аграрной Западной Украины считают залогом приобщения к нации именно язык, а не идеи или другие абстрактные понятия.“В отличие от промышленных центров, там жесткие национальные различия всегда проводились по языку. Вот если ты говоришь на польском, ты поляк, если на идиш —еврей, а на украинском — значит украинец, — рассказывает исследователь. — Такой же принцип попытались применить ко всей стране”.Пытаясь украинизировать остальных, “западенцы” провоцируют раскол. Это уже привело к убийству языковой активистки Ирины Фарион русскоязычным националистом. В дальнейшем противостояние лишь усугубится, уверен Селезнев.По его мнению, сейчас развитие конфликта сдерживается наличием общего врага. Однако наступит момент, когда внешняя угроза отойдет на второй план, и тогда языковые противоречия получат еще большую актуальность."В основе украинского мифа — представление о насильственной русификации, которой якобы подверглись города во времена Российской империи и СССР, — говорит Селезнев. — Проблема в том, что крупнейшие промышленные центры — Днепр, Донецк, Одесса — никогда не были украинскими (в отличие от аграрных районов вокруг городских центров), а к концу советской эпохи и вовсе окончательно усвоили русскую городскую культуру, несмотря на местами пестрый этнический состав. И все на Украине — и политики, и активисты — знают, что никакой насильственной русификации не было. Но притворяются и заставляют притворяться общество — точно так же, как Лещик заставляет учителей притворяться, что они не знают русского".Однако, по словам социолога, жителям современной Украины уже непонятно, ради чего это делать. Пока что наградой за притворство стали только война и разорение.

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991052314.html

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2002978600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ирина фарион